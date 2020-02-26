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  • Голова Полтавської ОДА назвав найголовнішим завданням на посаді подолання корупції
26 лютого 2020, середа, 15:05 363 Відео
Політика 2020-02-26T15:14:42+02:00
Українські Новини
Голова Полтавської ОДА назвав найголовнішим завданням на посаді подолання корупції

Голова Полтавської ОДА назвав найголовнішим завданням на посаді подолання корупції

Павло Твердохліб
Олег Синєгубов, Полтавська ОДА, Хабарі, Корупція, Нові Санжари
Олег Синєгубов Фото: Полтавська ОДА
Олег Синєгубов Фото: Полтавська ОДА

Голова Полтавської Обласної державної адміністрації Олег Синєгубов вважає найголовнішим завданням на посаді – подолання корупції. Про це Синєгубов повідомив на прес-конференції з приводу перших 100 днів на посаді.

"Уже з перших днів на посаді до мене намагалися підійти з хабарями. Усі отримали заяву до правоохоронних органів. Корупційні потоки нагорі Полтавської ОДА обрубано. Ні я, ні мої заступники хабарів не беремо, – запевнив Олег Синєгубов. – Моя лінія на нульову толерантність до корупції має повну підтримку Президента, Прем’єра і Голови Верховної Ради. Сподіваюся, що всі правоохоронці області це почують і зроблять правильні висновки. Якщо ні, то кадрові висновки буде зроблено щодо них".

За словами голови Полтавської ОДА, корупція має не лише економічний характер. Її політичний характер яскраво прослідковувався під час провокацій у в Нових Санжарах.

"За протестантами стоять певні бізнес- та політичні угрупування. Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. І прагнуть дестабілізувати ситуацію, але ми не допустимо цього", – повідомив Олег Синєгубов.

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