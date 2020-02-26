Бойко в чернігівській гімназії назвав дикістю закон про середню освіту

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко під час зустрічі з колективом Новгород-Сіверської гімназії №1 на Чернігівщині назвав дикістю закон про середню освіту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Після вступу в силу закону про середню освіту цей навчальний заклад не зможе проводити навчання учнів 9-11 класів, діти змушені будуть їздити в інше місто. Це дикість і дурість, яка закладена в законі про середню освіту. Така ситуація ще раз підтверджує, що освітню реформу потрібно було перш за все дуже ретельно обговорювати з учителями", – сказав Юрій Бойко.

Співголова фракції опозиціонерів наголосив на тому, що зарплати вчителів необхідно збільшити.

"Коригування також потребують всі реформи, розпочаті минулою владою. На жаль, нинішня влада їх продовжує. Необхідно врахувати думку людей. Чим більше їздиш по країні, тим більше бачиш, що на місцях працюють ентузіасти, справжні патріоти, які кожного дня чесно виконують свій службовий обов'язок – вчать дітей, лікують людей і роблять добро для країни", – підкреслив політик.

Якщо закон "Про повну загальну середню освіту" буде підписано Президентом, ОПЗЖ звертатиметься до Конституційного Суду, оскільки він порушує низку статей Конституції України. Також народні депутати від фракції ОПЗЖ зареєстрували законопроект №3077 про захист мовних прав національних меншин.