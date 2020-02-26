ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька

Всесвітня організація охорони здоров’я станом на вівторок, 25 лютого, передала Україні 30 наборів реагентів для перевірки захворюваності на коронавірус. Набори містять приблизно 3 тис реакцій, чого вистачить для дослідження більше 900 людей.

Про це у Facebook повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

За її словами, уряд і Міністерство охорони здоров’я вживають превентивних заходів у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких країнах Європи, зокрема – в Італії. На засіданні оперативного штабу прийнято рішення перевіряти тих, хто прибуває на територію України з країн, в яких зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

У списку країн: Китайська Народна Республіка, Південна Корея, Японія, Сінгапур, Гонконг, Італія, Таїланд, США, Іран, Малайзія, Австралія, Німеччина, В’єтнам, ОАЕ, Франція, Великобританія, Канада, Філіппіни, Індія, Кувейт, Російська Федерація, Іспанія, Оман, Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка, Фінляндія, Швеція, Бельгія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, Бахрейн, Афганістан, Ірак. У випадку необхідності цей перелік буде розширено.

"Також ми маємо близько 12 тис місць в інфекційних стаціонарах, понад тисячу лікарів-інфекціоністів та близько 5 тис медперсоналу, а в українських лікарнях є понад 2 тис інфекційних боксів", - повідомила Скалецька.

Міністр запевнила, що держава готова протистояти коронавірусу COVID-19, але кожен з громадян також може зробити свій внесок.

"Дотримуйтесь правил санітарної гігієни. Слідкуйте за своїм здоров’ям, а в разі появи таких симптомів як підвищення температури, кашлю та нежиті звертайтесь до свого сімейного лікаря", - наголосила керівник МОЗ.