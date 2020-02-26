Бойко в районній лікарні розповів, як треба скасувати медреформу

"Потрібно скасовувати "медреформу" і терміново починати наводити порядок в охороні здоров'я". Про це Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив під час робочої поїздки у Чернігівську область, у ході якої він відвідав Новгород-Сіверську центральну районну лікарню, інформує портал zagittya.com.ua.

На зустрічі з колективом медичного закладу люди говорили про те, що так звана медреформа повинна бути зупинена і переосмислена.

"Те, що робиться сьогодні, тільки погіршує ситуацію з медичним обслуговуванням громадян. Галузь як і раніше недофінансована, у лікарів як і раніше низькі зарплати. Як може лікар, працюючи на 1,5 ставки, отримувати 6 тис. гривень? Що можна вимагати від професіонала за таку зарплату? Безумовно, зарплати повинні бути збільшені", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Через старт другого етапу медреформи Новгород-Сіверська лікарня стикається із необхідністю скорочень, через що може бути закрито пологове відділення. Жителі міста звернулися до політика з проханням відстояти важливий соціальний об'єкт.

"І куди їхати людям? В інші міста? Це не правильно. Це ще одне із свідчень непродуманості реформи. Ми будемо це питання піднімати перед профільними відомствами, і не тільки по ситуації в Новгороді-Сіверському, а й в інших містах, які опинилися в такому ж становищі", - сказав Юрій Бойко.

Опозиційна платформа - За життя домагається скасування антинародної медичної реформи. Вона грубо порушує ст. 49 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину право на безкоштовну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я. У перші дні роботи парламенту нашою фракцією внесений законопроект, який відновлює державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення (рег. №1114).

Необхідно збільшити фінансування медицини та внести відповідні зміни до бюджету. Зокрема, ми пропонуємо наростити фінансування критично важливих напрямків охорони здоров'я, таких як екстрена медична допомога. Збільшити субвенції з Державного бюджету на розвиток сільської медицини, підвищити зарплати медичним працівникам, розширити державне замовлення на підготовку фахівців-медиків і забезпечити державну підтримку вітчизняним медичним дослідженням.