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26 лютого 2020, середа, 08:11 7
Верховна Рада і партії 2020-02-26T10:44:16+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає скасувати закон про люстрацію для виконання рішення ЄСПЛ

Платформа Бойка вимагає скасувати закон про люстрацію для виконання рішення ЄСПЛ

Павло Твердохліб
Бойко Юрій, Заява партії, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, ЄСПЛ, Люстрація
Опозиційна платформа - За життя Фото: Українське фото
Опозиційна платформа - За життя Фото: Українське фото

"Рішення ЄСПЛ у справі про люстрацію - вирок курсу на утиск прав людини в Україні.". Про таке йдеться в заяві Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Європейський суд з прав людини поставив крапку в розгляді про відповідність демократичним нормам прийнятого режимом Порошенка "закону про люстрацію". Європейський суд визнав, що права громадян України, звільнених зі служби в порядку люстрації, були грубо порушені. Це стало першою великою міжнародною поразкою сил, які насадили в Україні режим тотальних репресій і знущань над людьми. Домогтися повного відновлення всіх конституційних прав громадян, повернути країні мир і демократію - це головні цілі, які повинні сьогодні об'єднати все українське суспільство.", - зазначається в документі.

В партії підкреслюють той факт, що за минулі роки в Україні була створена репресивна система по розправі над неугодними, переслідуванню незгодних, приниженню і пограбуванню беззахисних. Одним з її перших елементів став прийнятий у вересні 2014 року "закон про люстрацію", через який тисячі професіоналів були звільнені або витиснуті з державної служби. Потім приймалися закони про "декомунізацію", рішення про обмеження соціальних пільг і виплат, вводилися мовні квоти і обмеження на право говорити, слухати та вчитися рідною мовою. Українська демократія деградувала, а конституційні права громадян масово нехтувались.

"Плоди цієї антидемократичної і дискримінаційної політики ми пожинаємо досі. Українське суспільство залишається розколотим, в країні шостий рік тліє збройний конфлікт, система соціального захисту руйнується, а економіка балансує на межі чергової депресії. У владі не вистачає відповідальних і адекватних управлінців, здатних вивести країну з кризи. А замість рішень, спрямованих на відновлення миру, єдності та демократії, вже нова влада намагається обмежити свободу слова і веде наступ на соціальні, культурні та трудові права громадян.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від української влади відмовитися від курсу на згортання демократії та приниження людей. Всі конституційні права громадян, порушені за минулі роки, мають бути відновлені!", - констатується у партійному документі.

Крім того, в заяві підкреслюється, що лідери партії звертаються до всіх парламентських фракцій та груп негайно відреагувати на рішення Європейського суду з прав людини. Закон про люстрацію в редакції 2014 року має бути скасовано. У терміновому порядку повинні бути внесені зміни до законодавства України щодо забезпечення культурних і мовних прав громадян відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Рішення Конституційного Суду щодо відновлення соціальних пільг і виплат чорнобильцям та іншим категоріям громадян України мають бути виконані негайно!

"Опозиційна платформа - За життя внесла до Верховної Ради всі проекти необхідних рішень. Ми будемо добиватися, щоб вони були внесені до порядку денного і розглянуті парламентом. У владу повинні повернутися компетентні управлінці, права громадян мають бути відновлені, а в Україну повинні повернутися мир і демократія!", - резюмується заява партії ОПЗЖ.

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