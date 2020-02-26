Платформа Бойка вимагає скасувати закон про люстрацію для виконання рішення ЄСПЛ

"Рішення ЄСПЛ у справі про люстрацію - вирок курсу на утиск прав людини в Україні.". Про таке йдеться в заяві Опозиційної платформи - За життя, розміщеній на офіційному порталі політичної сили.

"Європейський суд з прав людини поставив крапку в розгляді про відповідність демократичним нормам прийнятого режимом Порошенка "закону про люстрацію". Європейський суд визнав, що права громадян України, звільнених зі служби в порядку люстрації, були грубо порушені. Це стало першою великою міжнародною поразкою сил, які насадили в Україні режим тотальних репресій і знущань над людьми. Домогтися повного відновлення всіх конституційних прав громадян, повернути країні мир і демократію - це головні цілі, які повинні сьогодні об'єднати все українське суспільство.", - зазначається в документі.

В партії підкреслюють той факт, що за минулі роки в Україні була створена репресивна система по розправі над неугодними, переслідуванню незгодних, приниженню і пограбуванню беззахисних. Одним з її перших елементів став прийнятий у вересні 2014 року "закон про люстрацію", через який тисячі професіоналів були звільнені або витиснуті з державної служби. Потім приймалися закони про "декомунізацію", рішення про обмеження соціальних пільг і виплат, вводилися мовні квоти і обмеження на право говорити, слухати та вчитися рідною мовою. Українська демократія деградувала, а конституційні права громадян масово нехтувались.

"Плоди цієї антидемократичної і дискримінаційної політики ми пожинаємо досі. Українське суспільство залишається розколотим, в країні шостий рік тліє збройний конфлікт, система соціального захисту руйнується, а економіка балансує на межі чергової депресії. У владі не вистачає відповідальних і адекватних управлінців, здатних вивести країну з кризи. А замість рішень, спрямованих на відновлення миру, єдності та демократії, вже нова влада намагається обмежити свободу слова і веде наступ на соціальні, культурні та трудові права громадян.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від української влади відмовитися від курсу на згортання демократії та приниження людей. Всі конституційні права громадян, порушені за минулі роки, мають бути відновлені!", - констатується у партійному документі.

Крім того, в заяві підкреслюється, що лідери партії звертаються до всіх парламентських фракцій та груп негайно відреагувати на рішення Європейського суду з прав людини. Закон про люстрацію в редакції 2014 року має бути скасовано. У терміновому порядку повинні бути внесені зміни до законодавства України щодо забезпечення культурних і мовних прав громадян відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Рішення Конституційного Суду щодо відновлення соціальних пільг і виплат чорнобильцям та іншим категоріям громадян України мають бути виконані негайно!

"Опозиційна платформа - За життя внесла до Верховної Ради всі проекти необхідних рішень. Ми будемо добиватися, щоб вони були внесені до порядку денного і розглянуті парламентом. У владу повинні повернутися компетентні управлінці, права громадян мають бути відновлені, а в Україну повинні повернутися мир і демократія!", - резюмується заява партії ОПЗЖ.