В Інтернеті з'явилося відео псевдомітинга біля будівлі податкової в Києві, – ЗМІ

У мережі Інтернет з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як проходив нечисленний мітинг біля будівлі Державної податкової служби України в центрі Києва. Активісти, які брали участь у "мітингу", не змогли відповісти на елементарні питання про цілі "протесту", а також про сенс гасел, що написані на плакатах, які вони тримали в руках, та гасел, які вони скандували.

Про це повідомило інтернет-видання "Голос.ua".

Зокрема, на запитання автора відео про те, поруч з якою будівлею проводиться мітинг, молодий представник невеликої групи присутніх відповів: "чого не знаю, того не знаю".

За інформацією видання, організаторами псевдопротеста, очевидно проплаченого, є колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко та Юрій Атаманюк, перший заступник голови податкової міліції України часів Віктора Януковича.

https://www.youtube.com/watch?v=Mf7ZCvFxBYI" frameborder="0" allowfullscreen>

"Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка та Клименка, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 (доларів) був, а не те, що зараз бардак, й за наш рахунок... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була", - висловила думку одна з активісток.

Варто зазначити, судячи з відеозапису, в мітингу брали участь кілька громадських організацій-одноденок.