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25 лютого 2020, вівторок, 18:19 150
Події 2020-02-25T19:00:02+02:00
Українські Новини
В Інтернеті з'явилося відео псевдомітинга біля будівлі податкової в Києві, – ЗМІ

В Інтернеті з'явилося відео псевдомітинга біля будівлі податкової в Києві, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
ДПС України, Мітинг
Мітинг біля будівлі ДПС України в Києві. Фото: golos.ua
Мітинг біля будівлі ДПС України в Києві. Фото: golos.ua

У мережі Інтернет з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як проходив нечисленний мітинг біля будівлі Державної податкової служби України в центрі Києва. Активісти, які брали участь у "мітингу", не змогли відповісти на елементарні питання про цілі "протесту", а також про сенс гасел, що написані на плакатах, які вони тримали в руках, та гасел, які вони скандували.

Про це повідомило інтернет-видання "Голос.ua".

Зокрема, на запитання автора відео про те, поруч з якою будівлею проводиться мітинг, молодий представник невеликої групи присутніх відповів: "чого не знаю, того не знаю".

За інформацією видання, організаторами псевдопротеста, очевидно проплаченого, є колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко та Юрій Атаманюк, перший заступник голови податкової міліції України часів Віктора Януковича.

"Ми виступаємо за те, щоб ці реформи нарешті припинити. І насправді повернути Атаманюка та Клименка, тому що ці люди вже перевірені часом. У них долар тоді по 8 (доларів) був, а не те, що зараз бардак, й за наш рахунок... Хочеться змін знову в ту сторону, яка була", - висловила думку одна з активісток.

Варто зазначити, судячи з відеозапису, в мітингу брали участь кілька громадських організацій-одноденок.

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