"Фармак" розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні.

Про це в інтерв'ю виданню "Рейтинг" сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"У національних виробників лікарських засобів значний потенціал. Компанії готові інвестувати в розвиток. Над розробками нових препаратів працюють провідні науковці. На наші ліки є попит у населення через їхню якість і доступність. За умови загальної підтримки й уваги держави до певних аспектів регулювання галузі, цей потенціал може бути суттєво збільшено", - сказав він.

За словами Костюка, українська фармацевтична галузь в основному спрямована на розробку і виробництво генериків, які за своїми властивостями відповідають іноземним оригінальним лікам, але за ціною є доступнішими для громадян.

"При цьому доволі гостро стоїть питання переходу до світової практики, що використовується в ЄС і США, – "принципу Болар". Його запровадження дасть змогу українським виробникам починати розробку й реєстрацію генериків до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат і випускати відповідний продукт на ринок одразу після завершення строку патентного захисту. Реалізація зазначеної практики однозначно стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва. Наразі у Верховній Раді перебувають на розгляді відповідні законопроєкти. Ми сподіваємося, що після доопрацювання до другого читання їх приймуть як Закон", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.