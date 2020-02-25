підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
ONLINE
25.02.20 12:00 Пресс-конференция: "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?"

  • Новини
  • Економіка
  • "Фармак" розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні
25 лютого 2020, вівторок, 11:41 2
Економіка 2020-02-25T11:41:13+02:00
Українські Новини
"Фармак" розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні

"Фармак" розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні.

Про це в інтерв'ю виданню "Рейтинг" сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"У національних виробників лікарських засобів значний потенціал. Компанії готові інвестувати в розвиток. Над розробками нових препаратів працюють провідні науковці. На наші ліки є попит у населення через їхню якість і доступність. За умови загальної підтримки й уваги держави до певних аспектів регулювання галузі, цей потенціал може бути суттєво збільшено", - сказав він.

За словами Костюка,  українська фармацевтична галузь в основному спрямована на розробку і виробництво генериків, які за своїми властивостями відповідають іноземним оригінальним лікам, але за ціною є доступнішими для громадян.

"При цьому доволі гостро стоїть питання переходу до світової практики, що використовується в ЄС і США, – "принципу Болар". Його запровадження дасть змогу українським виробникам починати розробку й реєстрацію генериків до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат і випускати відповідний продукт на ринок одразу після завершення строку патентного захисту. Реалізація зазначеної практики однозначно стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва. Наразі у Верховній Раді перебувають на розгляді відповідні законопроєкти. Ми сподіваємося, що після доопрацювання до другого читання їх приймуть як Закон", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
НБУ ввів в обіг нову банкноту
Українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess
Новини
Стефанчук вважає пріоритетом Ради у 2020 прийняття законопроєкту про медіа 11:47
НСЖУ висловила свою підтримку колегам із Всекитайської асоціації журналістів 11:45
"Фармак" розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні 11:41
Україна домовилася з Туреччиною про зняття обмежень по кількості деяких рейсів 11:22
Кличко призначив своїм заступником скандального голову "Київавтодору" Густелева 11:06
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
більше новин
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok