У 2019 частка експортних продажів АТ "Фармак" склала 22,6%

В 2019 році частка експортних продажів великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) у 28 країн світу склала 22,6%.

Про це в інтерв'ю виданню "Рейтинг" сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"Українські ліки мають попит за кордоном. Вітчизняні виробники - активні експортери до країн пострадянського простору, ЄС та інших країн світу. До прикладу, в 2019 році експорт продукції "Фармак" у 28 країн світу склав 22,6% від загального обсягу продажів компанії", - сказав він.

За словами Костюка, на жаль, у стратегії експорту країни фармацевтичну продукцію не включено до перспективних секторів економіки для розвитку експорту відповідно до Експортної стратегії України.

При цьому допомога держави щодо розвитку експорту лікарських засобів також могла б зробити значний внесок у розвиток вітчизняного виробництва і наукоємної промисловості в цілому.

"З 2010 р. "Фармак" – незмінний лідер ринку фармацевтичної галузі в Україні. За результатами 2019 р., частка компанії приблизно 6%, що фактично відповідає частці ринку компанії і у 2018 р. У 2019 р. "Фармак" впровадив у виробництво 20 нових продуктів. Основним напрямком залишається виробництво протизастудних, ендокринологічних, гастроентерологічних, кардіологічних і неврологічних препаратів. Наразі в розробці приблизно 110 лікарських засобів, і це складнокомпонентні сучасні лікарські препарати, які необхідні мільйонам жителів як у нашій країні, так і за її межами", - зазначив Костюк.

За його словами, за період з 1995 по 2019 рр. "Фармак" успішно реалізував на своїх виробничих майданчиках значну кількість проєктів капітальних інвестицій, які суттєво збільшили виробничу потужність підприємства.

Загальний бюджет інвестицій склав приблизно 280 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.