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  • Якщо ви використовуєте електроенергію - ви можете отримати вигоду з розумної мережі, - генеральний секретар Евроассоціаціі E. DSO Роберто Зангранди
25 лютого 2020, вівторок, 10:11 366
Економіка 2020-02-25T11:45:04+02:00
Українські Новини
Якщо ви використовуєте електроенергію - ви можете отримати вигоду з розумної мережі, - генеральний секретар Ев

Якщо ви використовуєте електроенергію - ви можете отримати вигоду з розумної мережі, - генеральний секретар Евроассоціаціі E. DSO Роберто Зангранди

Ірина Дорофейчук
Smart Grid, Роберто Зангранди, Електроенергія, енергопостачання, Екологія, E. DSO
Генсек Європейської асоціації E. DSO Роберто Зангранди Фото: Youtube
Генсек Європейської асоціації E. DSO Роберто Зангранди Фото: Youtube

Модернізація енергомереж і удосконалення систем обліку електроенергії - це те, чим зараз зайнятий весь світ. Промислове зростання, ріст енергоспоживання домогосподарствами і боротьба за скорочення шкідливих викидів в атмосферу робить перехід ринку до Smart Grid ключовою умовою для виживання. Будь-яка дія в побудові так званих розумних мереж, вимагає величезних коштів. Але бездіяльність зажадає їх в рази більше. Про це пише "Новое Время" в інтерв'ю з генеральним секретарем Евроассоціації E. DSO Роберто Зангранди.

В інтерв'ю НВ Роберто Зангранди стверджує, що "розумна" мережа (Smart Grid) дозволяє споживачам отримувати контрольований доступ до електромереж, компенсувати витрати на електроенергію, і навіть заробляти на її виробництві.

Крім вигод для звичайного користувача, розумні мережі будуть корисні і для бізнесу: "Якщо ви використовуєте електроенергію - ви можете отримати вигоду з розумної мережі. Багато компаній пропонують для бізнесу і, скажімо, спеціалізованих клієнтських баз саме ці послуги: згладжування пікового споживання, раціоналізацію електроенергії, уникнення втрат і неефективності. В кінцевому рахунку це призводить до зниження витрат бізнесу на 10%-12%", - запевняє Зангранди.

Говорячи про роль держави в процесі створення розумних мереж генсек Євроасоціаціі E. DSO підкреслює: "Потрібно заохочувати ті компанії, які досить сміливо інвестують в технології і хочуть експериментувати з ними".

В ЄС існують програми підтримки операторів систем розподілу, які створюють на базі своїх активів розумні мережі. Наприклад, програма "Горизонт 2020". Це рамкова програма, яка через фінансування заохочує експерименти з новими технологіями в електроенергетичній системі.

Нагадаємо, Smart Grid (розумна мережа) - набір технологій, що перетворюють енергетичну інфраструктуру старого типу на сучасну цифрову систему. Тільки на основі розумних мереж можливий розвиток сучасної енергетики. Це - модернізовані мережі з використанням останніх ІТ-рішень. У мережі інтегровані комунікаційні технології, а також технології для збору інформації про виробництво, передачу і використання електроенергії, ефективного контролю і управління мережею.

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