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25 лютого 2020, вівторок, 08:45 17
Світ 2020-02-25T08:50:52+02:00
Українські Новини
Помер останній маршал Радянського Союзу

Помер останній маршал Радянського Союзу

Тетяна Зотова
Язов Дмитро, Горбачов Михайло, Перебудова, Маршал, срср
Дмитро Язов Фото: ТАРС
Дмитро Язов Фото: ТАРС

У Росії помер маршал СРСР Дмитро Язов. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на Міністерство оборони РФ. Як зазначається, Язов помер в Москві на 96-му році життя після тривалої і важкої хвороби.

Дмитро Язов був останнім військовим, кому присвоїли звання маршала Радянського Союзу. Був міністром оборони СРСР з травня 1987 по серпень 1991 року. За подвиги в роки Великої Вітчизняної війни нагороджений орденом Червоної Зірки.

28 квітня 1990 року Михайло Горбачов присвоїв воєначальникові звання маршала СРСР.

Консерватор Язов був непопулярний в колах прихильників перебудови. У 1991 році приєднався до підготовлюваного ДКНС і з першого дня увійшов до його складу. У Москву за його наказом були введені танки і важка військова техніка.

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