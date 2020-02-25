Помер останній маршал Радянського Союзу

У Росії помер маршал СРСР Дмитро Язов. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на Міністерство оборони РФ. Як зазначається, Язов помер в Москві на 96-му році життя після тривалої і важкої хвороби.

Дмитро Язов був останнім військовим, кому присвоїли звання маршала Радянського Союзу. Був міністром оборони СРСР з травня 1987 по серпень 1991 року. За подвиги в роки Великої Вітчизняної війни нагороджений орденом Червоної Зірки.

28 квітня 1990 року Михайло Горбачов присвоїв воєначальникові звання маршала СРСР.

Консерватор Язов був непопулярний в колах прихильників перебудови. У 1991 році приєднався до підготовлюваного ДКНС і з першого дня увійшов до його складу. У Москву за його наказом були введені танки і важка військова техніка.