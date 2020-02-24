Скандал в Одеській області: чиновники відмовляються платити за утеплення шкіл

Керівництво Савранського районної державної адміністрації (Одеська область) в односторонньому порядку відмовилося оплатити енергосервісній компанії роботи з утеплення шкіл.

Про це повідомив веб-сайт 048.ua.

Це перший в Україні випадок, коли місцева адміністрація приймає подібне рішення.

За інформацією сайта 048.ua інвестори збираються оскаржити дії районної влади, "оскільки Савранская РДА порушує закони України та ставить під загрозу саму ідею енергосервісних договорів (ЕСКО) – енергомодернізацію за рахунок приватних компаній з наступною оплатою їх праці за рахунок зекономлених на опаленні грошей".

Савранський район став першим в Україні, де був підписаний енергосервісний договір. Це сталося в 2016 році.

У період з 2016 по 2019 рік енергосервісна компанія модернізувала 3 школи у Савранському районі, зокрема, замінила вікна, утеплила будівлі, встановила лічильники. В результаті споживання тепла у школах знизилося в середньому на 50%, що в свою чергу дозволило заощадити кошти місцевого бюджету. Не модернізованими у Савранському районі залишилися ще 11 шкіл.

Факт відмови чиновників платити інвесторам з зекономлених коштів на опаленні стався на тлі заявления прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що термомодернізація будинків стане пріоритетом на 2020 рік.