"Власть денег" назвала 25 найбільш успішних брендів України

Видання "Власть денег" опублікувало рейтинг 25 найуспішніших брендів України, в який увійшли компанії з різних галузей економіки.

Зокрема, у рейтингу присутні: мережа супермаркетів АТБ, гірничо-металургійна група "Метінвест", фармацевтична компанія "Дарниця", пиво "Львівське", мінеральна вода "Моршинська".

"Це бренди українських компаній, що зуміли увійти в число лідерів у своїх галузях і знайти популярність по всій Україні. Кожній з них вдалося по-своєму знайти ключик до споживача - оригінальністю своєї продукції, чудово високою якістю, демократичною ціновою політикою, нестандартними маркетинговими ходами – і завдяки цьому їх бренди зараз у всіх на вустах", - пояснює редакція.

Серед фігурантів рейтингу є компанії, які в минулому році провели ребрендинг. Так, новим логотипом "Дарниці" стала буква "d", стилізована під мікроскоп.

"Це відображення наших прагнень, вектора розвитку. В минулому році ми почали масштабну трансформацію і визначили для себе кілька стратегічних напрямків: діджіталізація, лідерство в складних генериках і створення міжнародного бренда", - прокоментував генеральний директор "Дарниці" Андрій Обрізан.

Як повідомлялося, видання "Кореспондент" у листопаді 2019 року визнало "Дарницю" найдорожчим фармацевтичним брендом України, оцінивши його в $172,2 млн.