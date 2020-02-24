Кива відредагував пост про 23 лютого 5-річної давнини. Соцмережі висміяли нардепа за "принциповість"

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива у соціальній мережі Facebook привітав українських чоловіків з 23 лютого та опублікував зображення з написом "День Червоної армії".

Нардеп, зокрема, написал: "Да пішли вони на ху.. зі своєю декомунизацией! Зі святом нас чоловіки!".

Зазначимо, ставлення Киви до святкування 23 лютого кардинальним чином змінилося за останні роки. Користувачі соцмережі звернули увагу: нардеп відредагував свій пост 5-річної давнини, в якому просив не вітати його з цією датою.

"Схоже у нас з'явився новий чемпіон з перевзування у повітрі. Та це наш знаменитий Ілля Кива. Який примудрився змінити свою публікацію аж... за 2015 рік... Просто приклад "Принциповості" і "Послідовності". Ну а якщо говорити серйозно, то все це виглядає просто жалюгідно" - написав Михайло Шнайдер.

У коментарях користувачі висміяли нардепа за швидкість реакції, "політичну далекоглядність" і "партійну дисципліну".

Інші користувачі звинуватили Киву в політичній проституції та запропонували йому почати відзначати 8 березня, до якої він має таке ж відношення, як й до Радянської армії.