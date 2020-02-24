Жорсткі вимоги НБУ стримують зростання кредитування економіки, - банкіри

Банкіри зазначають, що жорсткі вимоги Національного банку стримують зростання кредитування економіки.

Про це вони повідомили під час круглого столу "Чи стане 2020-й роком кредитування економіки?" в прес-центрі "Українських Новин".

Перший заступник голови правління банку "Глобус" Олена Дмитрієва, повідомила, що у банків на даний момент є два напрямки, які розвиваються - це інвестування в ОВДП і товарне кредитування.

"Спрямування коштів в ОВДП сьогодні найвигідніше, але зростання економіки від цього не буде. При розрахунку адекватності капіталу ОВДП не враховуються. НБУ міг би пом'якшити політику по відношенню до цільового кредитування. Банківська система перенасичена ресурсами, проте банки не кредитують так активно, як могли б", - сказала вона.

При цьому банкір зазначила, що споживче кредитування - це автомобілі, мобільні телефони та інша імпортна техніка також не дає зростання вітчизняній економіці.

"Вкладаючи кошти в ці кредити, ми кредитуємо інші економіки, а не свою", - підкреслила Дмитрієва.

Олександр Матюшенко - директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний" додав, що банківська система зіткнулася з проблемою, коли кредити продаються досить важко.

"Ми зіткнулися з проблемою того, що дуже важко продаються кредити. Бізнесу простіше домовитися з контрагентом про відстрочку платежу. Емісія ОВДП показала рекордний рівень профіциту ресурсів в системі. На рахунках юросіб бачимо +90 млрд гривень", - сказав банкір.

За його словами, кредити на довгі терміни будуть залишатися з високими процентними ставками, тому що для залучення депозитів на довгі терміни також треба буде платити за високими ставками.

Юлія Фролова - голова правління банку "Альянс", повідомила, що зниження облікової ставки призведе до доступності кредитних ресурсів для великих виробників.

"Але залишаються великі надії на державні програми. Рівень низької інфляції в 2019 році відображає жорстку монетарну політику НБУ", - повідомила Фролова.

За словами Артура Загородникова - заступника голови правління ПУМБ, банківська система на даний момент надліквідна.

"Попит на кредити дуже великий. Але великі кредитні ставки стримували зростання кредитування. Сьогодні банки як ніколи раніше зацікавлені в зростанні кредитування", - зазначив банкір.

Василь Фурман - член Ради Національного банку України зазначив, що поточний рік може стати роком зростання кредитування, так як відновлення кредитування задекларовано владою як один із пріоритетних напрямків державної політики.

За його словами, в попередні роки скоротилося кредитування базових галузей економіки.

"Падіння кредитування на тлі великої капіталізації є результатом жорсткої монетарної політики НБУ. Ми мали одну з найвищих облікових ставок в світі", - сказав він.

За словами Фурмана, в Україні необхідно завершити структурні реформи для зростання кредитування.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році обсяг кредитів економіці скоротився на 9,4% з 1 073,1 млрд гривень до 972,658 млрд гривень.