підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • "Слуги народу" платили по 500 гривень за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст
24 лютого 2020, понеділок, 14:45 393
Вибори 2020-02-24T20:45:05+02:00
Українські Новини
"Слуги народу" платили по 500 гривень за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст

"Слуги народу" платили по 500 гривень за "чорну" агітацію проти Юлії Світличної, – активіст

Тетяна Зотова
Незаконна агітація, Передвиборча агітація, Юлія Світлична
Агітаційні матеріали проти Юлії Світличної Фото: Facebook
Агітаційні матеріали проти Юлії Світличної Фото: Facebook

У 179 окрузі на довиборах до Верховної Ради зафіксовано розповсюдження "чорної" агітпродукції проти Юлії Світличної. Можливими замовниками є представники "Слуги народу". Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши відповідні відео та фото матеріали.

За даними КВУ, в останні дні його волонтерами було зафіксовано розповсюдження так званої "чорної" агітпродукції проти одного з кандидатів.

"Фейкові листівки з підробленими вихідними даними намагались розповсюджувати у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах округу. Проте таких "агітаторів" було схоплено на гарячому, а правопорушенням вже займається національна поліція", – зазначив Кошель.

Гендиректор КВУ повідомив, що перелякані "листоноші" вже розповіли правоохоронцям і журналістам про можливих замовників та скільки грошей запропонували.

"Обіцяно 500 грн. начебто представниками партії "Слуга Народу". У розпорядженні КВУ з’явилось відео та фото з самого місця подій", – написав Кошель.

З наданих КВУ відео та фото матеріалів випливає, що "чорна" агітація поширювалася проти кандидата у депутати Юлії Світличної. Кошель нагадав, що "чорнуха" – це реальний злочин, за який можливе покарання до 3 років позбавлення волі.

Також КВУ закликало усіх виборців 179 округу надсилати йому усі відомі факти незаконної або сумнівної агітації.

Раніше у Комітеті виборців України заявили про використання у 179 окрузі іншої брудної технології – висунення клону. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної.

Більше новин про: Незаконна агітація Передвиборча агітація Юлія Світлична

За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі
Кількість хворих на коронавірус виросло до 79 тис.: актуальні дані про поширення захворювання
Новини
Карта поширення коронавіруса. Фото: google
Кількість хворих на коронавірус виросло до 79 тис.: актуальні дані про поширення захворювання 20:29 Інфографіка
Гривня на міжбанку "просіла" на початку тижня 19:50
Через коронавірус консульство України в Мілані призупинило роботу 19:37
Скалецька в обсервації. Фото: Facebook/Zoryana Skaletska
Скалецька зустрілася з евакуйованими з Уханя громадянами 19:31
У Раді пропонують встановити податки для фізосіб в залежності від місячного або сукупного річного доходу 19:00
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
більше новин
Офіційно в Італії 15,6 тис. українців, інфікованих коронавірусом поки немає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok