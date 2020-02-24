Робота Мін'юсту найближчим часом може бути заблокована та дискредитована, – ЗМІ

Робота та реформування Міністерства юстиції України найближчим часом може бути заблокована та дискредитована.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна" у матеріалі "Хто і чому блокує роботу та реформування Міністерства юстиції".

За даними джерела, монопольний контроль у процедурах закупівлі продуктів харчування для колоній хочуть відновити скандальні фірми, які засновані корупціонерами часів "легітимного".

Зазначається, що ТОВ "Актив Компані" розпочало участь в державних закупівлях, але не досягнувши успіху, розгорнуло активну інформаційну кампанію проти конкурентів з метою блокування їх роботи.

Засновником ТОВ "Актив Компані" виступає Тетяна Глиняна, яка неодноразово була задіяна в корупційних скандалах та історіях з передачі хабарів (фірми "Хутровик" та "Візит"), але постійно приходила, як свідок завдяки своїм зв’язкам.

Для підсилення своїх позицій для участі в тендерах, Тетяна Глиняна, підключає ще одну свою фірму – ТОВ "РКГ", яке паралельно працює, нібито виступаючи конкурентом для ТОВ "Актив Компані".

Видання подає інформацію про явний факт спорідненості цих двох підприємств. 30 грудня 2019 року, "Актив Компані" оскаржувало один з тендерів міністерства оборони. І все б то нічого, але компанія, фактично, подала скарги від імені ТОВ "РКГ". Вже за годину, зрозумівши, що вийшла "штанга", "Актив Компані" відкликало скаргу як "помилково додану". А ще за годину та ж скарга була зареєстрована від імені ТОВ "РКГ". Неважко здогадатися, що скарги подавалися однією людиною, що обслуговує інтереси двох, нібито, не споріднених фірм.

Окрім того, ТОВ "Актив Компані" ще й у своїй тендерній документації подає підроблені документи. Зокрема, судом встановлено, що "Актив компані" подало фіктивний акт Держпродспоживслужби щодо додержання підприємством гігієнічних вимог у поводженні з продуктами. За якість продукції підприємство не дуже хвилюється, адже створене Тетяною Гляняною виключно для того, щоб монополізувати цей ринок надання послуг уже звичними для неї корупційними схемами та брудними методами.

Таким чином, як стверджує джерело, стає зрозуміло: хтось, хто має відношення до системи Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України, яка підпорядковується Мін'юсту, розпочав лобіювання інтересів колишніх злодіїв. Тому виникає логічне питання: хто в системі Мін'юсту заради "брудних" коштів продався і допомагає колишній "банді" часів Януковича обкрадати Україну та дискредитувати Мін'юст?