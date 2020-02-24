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24 лютого 2020, понеділок, 12:18 395
Бізнес 2020-02-24T13:45:02+02:00
Українські Новини
ОККО Group" забезпечить аграріїв добривами і паливом для посівної кампанії за форвардною програмою

ОККО Group" забезпечить аграріїв добривами і паливом для посівної кампанії за форвардною програмою

Ярина Вацяк

"ОККО Group" інвестує в сільське господарство. Компанія надає агровиробникам паливо та мінеральні добрива під майбутній урожай, а це приблизно 50% у собівартості всіх польових робіт, говориться в повідомленні компанії.

Напередодні посівної кампанії головною проблемою для багатьох сільськогосподарських виробників залишається відсутність доступного фінансового ресурсу. Незважаючи на різні державні програми підтримки сільськогосподарської галузі, кредити досі залишаються малодоступним інструментом для бізнесу.

"OKKO Group" працює з аграріями за форвардними контрактами. Укладення таких контрактів дає можливість аграріям захистити себе від цінових ризиків і позбавляє від необхідності одноразового акумулювання значних коштів для закупівлі пального і агрохімії під посівну.

Форвардна програма "OKKO Group" – це комплексний продукт, що дозволяє агровиробникам отримати в потрібний момент паливо від мережі "ОККО", мінеральні добрива, природний газ, електроенергію і "живі" гроші на умовах аграрних розписок. І при цьому розрахуватися за них вже після збору врожаю вирощеними культурами. "OKKO Group" однією з перших в Україні почала пропонувати аграріям паливо, добрива і гроші на умовах аграрних розписок.

"Ми живемо у великій аграрній країні з потужним потенціалом. Тому агропромисловий комплекс в Україні зараз є надзвичайно цікавим напрямком для розвитку бізнесу та інвестування. Наш холдинг – OKKO Group – і раніше працював в аграрній сфері, в його склад входить, наприклад, концерн "Хлібпром", який володіє низкою хлібопекарських та борошномельних підприємств в Україні. Ми поставляємо паливно-мастильні матеріали за прямими контрактами багатьом сільгосппідприємствам. Ми постійно розширюємо агронапрямок групи, оскільки наша мета – комплексно задовольнити нагальні потреби агробізнесу, а саме – забезпечити їх високоякісним паливом, мінеральними добривами, природним газом", – розповідає генеральний директор агронапрямку холдингу "ОККО Агротрейд" Олександр Ніколенко.

У перший рік роботи форвардної програми в агробізнес "ОККО" надійшло 96 заявок, а сьогодні компанія працює вже з 400 заявками. Загальна вартість всіх заявок за форвардними договорами за час роботи цього напрямку "OKKO Group" у минулому році склала 5 млрд грн.

Одним з важливих переваг партнери "ОККО Group" називають гнучкість форвардної програми.
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