Мажоритарник Зеленського проводить акції в інтересах одеського забудовника Кивана, - журналіст

У суботу народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Артем Дмитрук разом з "тітушками" зніс в Одесі будівельний паркан на 13-ій станції Фонтану, де на даний момент йде робота по укріпленню схилів. Про це написав у підводці до відеорепортажу з акції на своїй сторінці у Facebook відомий одеський журналіст Стас Домбровський.

"Зеленим не бачити ні свого мера, ні більшості в міськраді. Ідіотизм і продажність "зелених" мажоритарників ховає рейтинг президентської сили в місті. У суботу банда тітушок-активістів під керівництвом нардепа Артема Дмитрука знесла паркан і намагалася захопити будмайданчик на 13-ій станції Фонтану. Типу "захистимо Одесу!" і все таке. Поліція вирішила свавілля не помічати", - написав Домбровський.

За його словами, учасників акції спонсорує сирійський забудовник Аднан Ківан, який таким чином розбирається з конкурентами і просуває своїх людей до міськради.

"Навіщо депутату-качку цей цирк? З двох причин. По-перше, реально ні хріна для Одеси Дмитруком не зроблено. І вести на місцеві вибори своїх "активістів" ні з чим. Давайте терміново робити з цієї спортивної "братви" захисників Одеси. По-друге, захід до Одеси київського забудовника дуже не подобається Аднану Ківану, який всіх цих качків-активістів утримує за свій рахунок. Як тільки сирієць відіжме ділянки біля моря - там швидко виростуть 30-поверхівки, і жоден савченко зі "Спільної мети" не пискне проти. А буде догідливо віщати про те, як ківановські висотки прикрасять місто. Одесити всю цю гру Дмитрука і Ківана прекрасно бачать. І вже починають виходити на акції, протестуючи проти захоплення ділянок біля моря з боку Кивана. Тому що вже тоді одеситів точно не спитають - що і як будувати, чи є документи і дозволи ... ", - зазначив журналіст.

Стас Домбровський підкреслив, що деструктивні дії народного депутат від "Слуги народу" і проплачених активістів негативно впливають на рейтинг Президента в Одесі.

"Вся ця ганебна історія дуже сильно підставляє Зеленського в очах Одеси. Ніхто не розуміє - чому його власні депутати діють без будь-якої оглядки на закон. Ау, хлопці - у вас більшість в Раді, СБУ, прокуратура, МВС. А ви корчите з себе "активістів" і дієте по беззаконню! Просто в голові не вкладається - ви влада або не влада? Саакашвілі на посаді губернатора вже намагався заробити собі популярність, бігаючи і ламаючи паркани! І де тепер Саакашвілі і Боровик? Завдяки цій провальній стратегії Саакашвілі Труханів став мером. І зараз Дмитрук і Ко намагаються знову хайпанути, ламаючи паркани, примітивно і тупо. Голосів за це їм не дадуть, але від Ківана гонорар отримають. Але від городян їм світить тільки презирство - всі знають і розуміють, на кого вони працюють. І вибори вони провалять", - пише одеський журналіст.