Люди Порошенка пропонували мені назвати історію зі снайперами на Майдані вигадкою Кремля, - грузинський офіцер

Екс-командир елітного військового підрозділу Грузії "Аваза" Трістан Цітелашвілі в інтерв'ю в ток-шоу "19" на телеканалі ЗІК заявив, що українська влада намагалася переконати його зробити заяву, що історія про грузинських снайперів, які вели вогонь по протестуючим 20 лютого, це вигадка, інформує портал strana.ua.

Цітелашвілі назвав конкретні імена людей, які, за його словами, пропонували йому від імені екс-президента України Порошенка і екс-глави СБУ Грицака гроші в обмін на те, що історію з "грузинськими снайперами" йому нібито нав'язали в Кремлі.

"Я часто виступав у пресі по темі Майдану (Цітелашвілі ще в 2014 році першим заявив про причетність громадян Грузії до розстрілів на Майдані - Ред.) І на мене вийшов Звіад Кушіташвілі, він знаходиться у вас в Києві, він керує діаспорою Грузії (голова міжнародної неурядової організації "Грузинські емігранти" - Ред.). Він мені дзвонив і приїжджав в Тбілісі. Гарантував від Порошенка і Грицака безпечний приїзд до Києва, і я повинен був зізнатися, що історія з грузинськими снайперами придумана в Кремлі за що мені обіцяли хороше, красиве життя".

Нагадаємо, про це ж Цітелашвілі говорив в американському фільмі Імпічмент. Гроші Байдена. Масові вбивства, автором якого став екс-радник Трампа Капуто.

На питання журналіста про те, що "грузинських снайперів в Україні називають "пропагандою Кремля", в тому числі так це пояснює і Міхаїл Саакашвілі, грузинський військовий відповів: "Коли говорили про репресії, катування, викрадення і побиття людей в Грузії при Саакашвілі, він теж називав це "рукою Кремля". Він мене посадив у в'язницю. Він мені - Саакашвілі - показав там пекло. Мене катували, мене били, знущалися. Коли в мій будинок увірвалася спецгрупа за наказом Саакашвілі для мого арешту, тоді мого 5-річного сина Георгія штовхнули зі сходів. Після цього він залишився інвалідом на все життя. Сьогодні йому вже 22 роки".

Також в інтерв'ю грузинський військовий заявив, що після показу фільму в Грузії почалося полювання на його героїв - громадян Грузії, які вказували на причетність до розстрілів Парубія, Пашинського, Саакашвілі, батька і сина Парасюків.

"Ось цих людей (так званих грузинських снайперів - Ред.) після показу американського фільму в Америці, бойовики Саакашвілі, які знаходяться у нас в Грузії з "зондеругруповання", почали шукати".

На питання журналіста про те, що їм може загрожувати, Цітелашвілі відповів: "Їх можуть убити. Ось в цих угрупованнях (групи грузинських снайперів - Ред.), Які були перекинуті на Майдан, їх було 45 чоловік. Залишилося всього 15".

Цітелашвілі також зазначив, що журналіст (автор фільму "Імпічмент. Гроші Байдена. Масові вбивства" - екс-радник Трампа Капуто- Ред.) сказав йому, що "Трамп зацікавлений в цьому питанні (розстріли на Майдані в 2014 році - ред.), щоб дізнатися правду".

Грузинський військовий закликав Президента України провести об'єктивне розслідування подій на Майдані і сказати українському народу правду.

"Якщо президент Зеленський і український суд, захочуть правду, я і мої військові експерти готові розповісти, як розстрілювали на Майдані і яка роль в цьому Саакашвілі. Український народ повинен дізнатися правду", - говорить грузинський військовий.