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24 лютого 2020, понеділок, 11:00 66
Судова влада 2020-02-24T13:15:03+02:00
Українські Новини
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС

Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС

Елизавета Драбкина
ДФС, Відновлення на посаді, Кабмін, Роман Насиров
Насиров Фото: Українське фото
Насиров Фото: Українське фото

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив в силі відновлення Романа Насирова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Апеляційні скарги Кабінету Міністрів, Державної фіскальної служби, колишнього депутата Верховної Ради Андрія Журжія (фракція "Об'єднання "Самопоміч") суд вирішив залишити без задоволення.

Суд залишив рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів від 31 січня 2018 №35-р "Про звільнення Насирова з посади голови Державної фіскальної служби України" без змін.

Як повідомляли Українські Новини, 31 січня 2018 року Кабмін звільнив Насирова з посади голови ДФС через отримання ним громадянства іншої держави.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Насирова з посади голови Державної фіскальної служби.

У січні 2019 року Кабмін оскаржив відновлення Насирова на посаді глави ДФС.

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