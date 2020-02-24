П'ятизірковий luxury-готель KharkivPalace *5, що належить відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському, прийняв зустріч представників Європейської бізнес Асоціації з представниками українського та іноземного бізнесу, спікером якої став посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол.

"У Харкові, колишній столиці України, Європейська бізнес Асоціація організувала зустріч з 15 місцевими підприємствами, в тому числі двома голландськими інвесторами в IT-аутстаффінгу і секторі видавництва книг", — розповіло про захід посольство Нідерландів. Як наголошується в повідомленні, посол Йоханнес де Мол також зустрівся з місцевими журналістами та представниками неурядових організацій.

Відкрита Ярославським в KharkivPalace*5 в його ювілейний день народження 5 грудня 2019 року перша черга експозиції музею про проведення у місті матчів Євро-2012 і підготовки Харкова до прийому матчів і вболівальників викликала у нідерландського гостя теплі почуття: "Харків і Нідерланди назавжди єдині завдяки чемпіонату Європи з футболу. В готелі KharkivPalace *5 розташований музей, в якому Помаранчевий легіон представлений найкращим і оригінальним способом", — зазначили на сторінці посольства Нідерландів, чия національна футбольна збірна провела три матчі в Харкові в 2012 році, а місто в дні Євро-2012 відвідали близько 10 тисяч вболівальників-голландців.

Як розповіла Ольга Соколенко, директор KharkivPalace*5, під час спілкування з послом вона показала йому музей Євро-2012, а посол Йоханнес де Мол висловив вдячність за надану можливість гостям міста побачити свято футболу і відчути незабутню атмосферу. Також пан посол звернув увагу на розміщений в готелі пам'ятний знак від голландської Національної Команди наукових кримінальних криміналістичних досліджень. Готель KharkivPalace *5 отримав цей знак в подяку за особисту допомогу Олександра Ярославського в організації роботи Місії МНС Нідерландів, яка розслідувала аварію пасажирського авіалайнера Boeing 777-200 компанії MalaysiaAirlines в 2013 році. Як відомо, тоді Ярославський запропонував свій KharkivPalace 5* для безкоштовного розміщення експертів, а також допоміг організувати тут штаб і надав усю необхідну підтримку роботи експертів в Міжнародному аеропорті "Харків".

KharkivPalace 5* — перший п'ятизірковий готель Харкова, наявність якого була обов'язковою умовою проведення в місті матчів Євро-2012, тут розміщувався штаб УЄФА. Олександр Ярославський забезпечив будівництво готелю в рекордні терміни. Загальна сума інвестицій бізнесмена у підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $300 млн. Завдяки цьому харків'яни отримали також новий аеропорт і стадіон із супутньою спортивною інфраструктурою —футбольною академією, яка використовувалася під час матчів турніру як волонтерський центр, і тренувальний табір. Музей Євро-2012 у готелі KharkivPalace *5 був урочисто відкритий 5 грудня 2019 р. — в день 10-річчя GrandOpening стадіону "Металіст" і 60-річчя Олександра Ярославського.