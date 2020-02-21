СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБІ Оксану Попович в махінаціях, — ЗМІ

Служба безпеки України і Офіс Генерального прокурора проводять перевірку за фактом можливих зловживань з боку в. о. директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА Оксани Попович. В кінці 2019 року в департаменті провели обшук, повідомляють Вести.

Зокрема, за версією слідства, Оксана Попович в корисливих цілях перешкоджала суб'єктам господарської діяльності у виконанні будівельних робіт, а також сприяти незаконній забудові.

Оксана Попович

Департамент історично називають центром корупції в КМДА. Через нього проходять усі погодження і дозволи на будівництво і виділення земельних ділянок у Києві. Фактично керівник підрозділу володіє необмеженим впливом на весь столичний будівельний ринок.

"За які заслуги і якості саме Попович поставили на цей корупційний потік, складно сказати. Але потрібно віддати належне, стати офіційним директором департаменту вона не поспішає – посаду в. о. набагато безпечніше, особливо якщо прокручуєш незаконні схеми і користуєшся службовим становищем у корисливих цілях", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, в 2018 році активісти звинувачували Попович в бездіяльності і потуранні керівникам гаражного кооперативу "Барвінок" у Подільському районі, які захопили прилеглі до кооперативу земельні ділянки і почали комерційну забудову.

За даними видання, до махінацій Попович залучає підлеглих. Один з них Андрій Євдокименко, раніше глава відділу контролю за будівництвом, а нині — інспектор будівельного нагляду. Він фігурував у кількох скандалах, пов'язаних з перевищенням посадових повноважень. Наприклад, у 2017 році разом з ще одним інспектором Євдокименко в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння вторгся на приватну власність, переплутавши адреса перевірки. Чиновники вели себе агресивно, погрожували бізнесменові зв'язками і наслідками. На місце викликали поліцію. В результаті скандалу напарника звільнили, а сам Євдокименко зберіг посаду.

До КМДА Оксана Попович працювала в Дарницькому районному суді Києва: за чотири роки пройшла шлях від деловода до заступника керівника апарату. Через місяць після звільнення придбала нову квартиру вартістю майже 100 тисяч доларів.