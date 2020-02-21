Росія закрила 13 українців на карантин через підозри на коронавірус

13 українців, в тому числі 2 провідника, 6 громадян Росії і по одному громадянинові з Узбекистану і Канади були відправлені на обсервацію (режим спостереження в ізольованому просторі) в Брянську (Росія) через перебування в одному вагоні поїзда "Київ-Москва" з підозрюваною на коронавірус громадянкою Китаю з високою температурою. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Наголошується, що громадянка Китаю дійсно прямувала в Росію цим поїздом і перетнула український кордон 20 лютого.

Під час прикордонного оформлення та спілкування з нею прикордонники Сумського загону повідомили їй про обмеження пропуску громадян Китаю суміжною стороною, проте жінка вирішила продовжити свою поїздку.

Крім того, військовослужбовці цікавилися станом її здоров'я і отримали відповідь, що скарг немає.

За зовнішніми ознаками хвороби жінка також не мала.

Зазначено, що іноземка днями прибула в Україну з Мінська літаком і під час проходження контролю на кордоні її стан здоров'я не викликав занепокоєння.

Від російської сторони стало відомо, що громадянка КНР повертатися на територію України не буде у зв'язку з тим, що вона розміщена в одному з медзакладів.

В даний час Держприкордонслужбою спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством охорони здоров'я і Міністерством інфраструктури проводиться вся необхідна робота для встановлення всіх деталей цієї ситуації.

Також встановлюються особи людей, які знаходились в вагоні, і де вони на даний момент прибувають.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями та іноземними громадянами приземлився в міжнародному аеропорту "Харків".

Евакуйовані поміщені на карантин в медцентр "Нові Санжари" Полтавської області.