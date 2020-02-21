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21 лютого 2020, пʼятниця, 16:05 8
Верховна Рада і партії 2020-02-21T16:12:50+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" хоче визнати незадовільним звіт Гончарука

"Платформа Бойка" хоче визнати незадовільним звіт Гончарука

Петро Стуженко
Олександр Колтунович, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Кабмін, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Українська правда
Олексій Гончарук. Фото: Українська правда

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України за підсумками звіту прем'єр-міністра Олексія Гончарука про результати виконання Програми діяльності уряду в 2019 році зареєструвала проект постанови про визнання результатів звіту Кабінету Міністрів за 2019 рік незадовільними.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Виступаючи з парламентської трибуни, народний депутат Олександр Колтунович (фракція ОПЗЖ) наголосив, що за півроку діяльності уряду заборгованість з виплати заробітної плати досягла 3 млрд гривень, чого не було ніколи в історії України, а заборгованість за житлово-комунальні послуги зросла до рекордних 63,7 млрд гривень.

"Нам запропонували вітчизняну "круту" економічну програму. І що ми маємо? Замість зростання ВВП на 40% за 5 років у 2019 році ледве 3%. Уряд обіцяв 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій – за підсумками 2019 року маємо лише 2 млрд доларів. Обіцяли експорт розміром 90 млрд доларів – отримали лише 50 млрд доларів. Додамо рекордне безробіття за підсумками минулого року – мінус 300 тис. робочих місць! Це замість обіцяного мільйону. Тож все, що каже Кабмін, повністю суперечить офіційним даним Держстату, Держказначейства та інших структур", — наголосив парламентар. 

Олександр Колтунович звернув увагу на соціальний аспект діяльності уряду, який на 2020 рік зменшив субсидії населенню до 47 млрд гривень.

"Економіка та відрахування ЄСВ працюють так, що дефіцит Пенсійного фонду, який покривається з Держбюджету, збільшився до 172 млрд гривень! І вся ця ситуація – це не результати 28-річної діяльності попередніх команд, це результати роботи за півроку конкретної команди", - підкреслив він. Ось як виглядає "потужна економічна політика" нинішньої влади, - додав парламентар. 

Фракція ОПЗЖ заявила, що не поділяє таку економічну політику і виступає за альтернативну модель розвитку країни. Де головними є не "експерименти" на догоду зовнішнім кредиторам та МВФ, а мир, захист соціальних прав громадян і розвиток економіки.

"Ми зареєстрували проект постанови про визнання звіту Кабінету Міністрів про хід і результати виконання Програми діяльності уряду у 2019 році незадовільними", - підсумував Олександр Колтунович.

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