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  • В січні 90% клієнтів ТОВ "Харківгаз збут" своєчасно розрахувались за спожитий газ
21 лютого 2020, пʼятниця, 14:12 1
Політика 2020-02-21T14:28:23+02:00
Українські Новини
В січні 90% клієнтів ТОВ "Харківгаз збут" своєчасно розрахувались за спожитий газ

В січні 90% клієнтів ТОВ "Харківгаз збут" своєчасно розрахувались за спожитий газ

Надежда Комендантова
Харківгаз Збут

В січні 2020 року майже 90% клієнтів ТОВ " Харківгаз збут " своєчасно оплатили за використаний природний газ.

Більшість неплатників – це споживачі, які отримують субсидії або пільги на оплату газу.

У минулому році держава монетизувала субсидії та пільги, що надаються громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. У зв'язку з цим, платежі за спожитий природний газ нараховуються у повному обсязі, без врахування державної допомоги - пільги та субсидії. Надана клієнтам компанії пільга або субсидія на газ має цільове призначення – вона повинна спрямовуватись на оплату послуг газопостачання. Якщо споживач витратив субсидію або пільгу не за призначенням, не оплатив обовязкову частку платежу, то це призводить до боргу за газ.

"ТОВ " Харківгаз збут " вдячне своїм клієнтам за проведення своєчасної оплати послуг газопостачання, але просить звернути увагу на необхідність оплати боргів субсидіантами та пільговиками", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ " Харківгаз збут " Тетяна Харченко.

Згідно законодавства, щомісяця ТОВ " Харківгаз збут " надає управлінням соціального захисту населення перелік споживачів, які мають заборгованість за спожитий газ. В подальшому, управліннями соціального захисту розглядаються питання позбавлення державної допомоги через борги за газ. Причиною позбавлення субсидії може стати прострочена заборгованість, що перевищує 340 грн.

ТОВ " Харківгаз збут " ще раз звертається до своїх клієнтів з проханням відстежувати стан особового рахунку та не допускати накопичення боргів за газ.

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