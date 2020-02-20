підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 лютого 2020, четвер, 13:54 195
Кабмін 2020-02-20T13:56:25+02:00
Українські Новини
Мінінфраструктури спрощує оформлення паспорта моряка

Мінінфраструктури спрощує оформлення паспорта моряка

Павло Твердохліб
Владислав Криклій, Мінінфраструктури, Паспорта моряка
Паспорт моряка. Фото з відкритих джерел
Паспорт моряка. Фото з відкритих джерел

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій доручив створити комісію з проведення службового розслідування щодо можливого вчинення неправомірних дій працівниками Морської адміністрації.

Про це йдеться у наказі Морської адміністрації від 17 лютого 2020 року №40, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Оформлення паспорта моряка - тема, на яку міністерство щодня отримує скарги. Було: довжелезні черги, 40 людей у комірчинах, де документи заповнюють на колінах, незрозумілі та обмежені години прийому, а найгірше - негласний "прайс" на послуги. Що зроблено: щодо таких випадків і дій у дипломно-паспортному відділі Чорноморського та Чорноморсько-азовського міжрегіональних управлінь Морської адміністрації розпочато службове розслідування", - йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Крім того, Мінінфраструктури планує розширити мережу надання послуг для моряків: основні послуги надаватимуться через Центри надання адміністративних послуг за простою та зрозумілою процедурою.

"Центри обслуговування ДП "Моррічсервіс" - це відсутність корупції, якісні послуги за зрозумілим графіком роботи та зручні умови для клієнтів. Сервісні центри створені як сучасні підрозділи у форматі open space, з комфортними зонами очікування, електронною чергою та постійним інформуванням клієнтів. Наголошуємо, що "Моррічсервіс" - це державне підприємство. 90% чистого прибутку відраховується до державного бюджету. Центри вже успішно працюють у містах Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Херсон", - повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Також у повідомленні йдеться про те, що у найближчих планах Мінінфраструктури - запровадження "електронного сервісу для моряків, що дасть зручність, швидкість і комфорт оформлення документів дистанційно".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про численні випадки корупції при отриманні паспорта моряка. Наприклад, в Одесі нещодавно засудили жінку, яка вимагала за оформлення цього документу хабар у розмірі 700 доларів.

Більше новин про: Владислав Криклій Мінінфраструктури Паспорта моряка

Українців з Китаю відправлять в медцентр в "Нові Санжари" через Харків
Експерти МВФ почали роботу в Україні
Новини
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба
В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю 13:58
Мінінфраструктури спрощує оформлення паспорта моряка 13:54
З літака вийшли всі евакуйовані з Уханя українці та іноземці 13:25
Міст Кличка Фото: Єгор Чечерінда/Facebook
"Міст Кличка" позбувся своєї родзинки - встановили непрозорі шибки 13:13 Фото
Евакуйованих з Уханя в Нові Санжари відвезуть п'ятьма автобусами у супроводі поліції 13:00
більше новин
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть", – ЗМІ 13:15
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців 11:01 Документ
Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки" 13:13
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис. доларів 10:09
більше новин
"Нацкорпус" запросив Зеленського та Сивоху в Золоте, де продовжуються обстріли 16:14
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
Мито 8,46% на дизпаливо і зріджений газ підвищить ціну для всіх споживачів, - Нафтогазова асоціація 15:30
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
більше новин
Під Полтавою почалися сутички між противниками евакуації українців з Китаю та поліцією
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok