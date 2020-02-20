Мінінфраструктури спрощує оформлення паспорта моряка

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій доручив створити комісію з проведення службового розслідування щодо можливого вчинення неправомірних дій працівниками Морської адміністрації.

Про це йдеться у наказі Морської адміністрації від 17 лютого 2020 року №40, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Оформлення паспорта моряка - тема, на яку міністерство щодня отримує скарги. Було: довжелезні черги, 40 людей у комірчинах, де документи заповнюють на колінах, незрозумілі та обмежені години прийому, а найгірше - негласний "прайс" на послуги. Що зроблено: щодо таких випадків і дій у дипломно-паспортному відділі Чорноморського та Чорноморсько-азовського міжрегіональних управлінь Морської адміністрації розпочато службове розслідування", - йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Крім того, Мінінфраструктури планує розширити мережу надання послуг для моряків: основні послуги надаватимуться через Центри надання адміністративних послуг за простою та зрозумілою процедурою.

"Центри обслуговування ДП "Моррічсервіс" - це відсутність корупції, якісні послуги за зрозумілим графіком роботи та зручні умови для клієнтів. Сервісні центри створені як сучасні підрозділи у форматі open space, з комфортними зонами очікування, електронною чергою та постійним інформуванням клієнтів. Наголошуємо, що "Моррічсервіс" - це державне підприємство. 90% чистого прибутку відраховується до державного бюджету. Центри вже успішно працюють у містах Одеса, Ізмаїл, Маріуполь, Херсон", - повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

Також у повідомленні йдеться про те, що у найближчих планах Мінінфраструктури - запровадження "електронного сервісу для моряків, що дасть зручність, швидкість і комфорт оформлення документів дистанційно".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про численні випадки корупції при отриманні паспорта моряка. Наприклад, в Одесі нещодавно засудили жінку, яка вимагала за оформлення цього документу хабар у розмірі 700 доларів.