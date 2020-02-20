Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з інтернет-виданням "Апостроф" підготували "Рейтинг ініціативності голів ОДА".

Даний рейтинг відображає фактичну діяльність керівника ОДА на займаній ним посаді, дозволяє проаналізувати пріоритети в діяльності керівника ОДА, рівень співпраці з обласною радою, а також реакцію на ініціативи голови ОДА з боку місцевих ЗМІ.

Перевагою даного рейтингу є те, що він аналізує саме діяльність новопризначеного керівника облдержадміністрації. Тому місце голови ОДА у рейтингу детерміноване його діяльністю і виключає можливість виправдовуватися спадком попередників.

Методологія дослідження

Основний метод дослідження – збір і аналіз відкритої та достовірної інформації про діяльність голів обласних державних адміністрацій, їх взаємодію з обласними радами та відображення діяльності голови ОДА у місцевих ЗМІ. Для аналізу використовувалися кількісні та якісні показники діяльності керівників обласних державних адміністрацій, які відображаються у трьох ключових індексах, сума яких і визначає місце у рейтингу глави ОДА.

"Індекс ініціативності"- це показник, який обраховується як середньозважена кількість ініціатив глави ОДА за один місяць. Ініціативи голів ОДА аналізувалися за 11 показниками, які включають: залучення інвестицій у регіон, розвиток промисловості, запровадження інновацій на території області, розвиток інфраструктури, діяльність у соціально-гуманітарній сфері, стимулювання процесу децентралізації, розвиток бізнесу, медіація у трудових відносинах (зокрема, подолання заборгованості у виплаті заробітних плат працівникам бюджетних установ), здійснення діяльності щодо запровадження інструментів із забезпечення енергоефективності, розвиток туристичного потенціалу регіону та заходи у рамках молодіжної політики. Кожна з перерахованих ініціатив оцінювалася як один рейтинговий бал, за виключенням залучення інвестицій у регіон, запровадження інновацій на території області та розвиток бізнесу, за які нараховувалися 1,33 бали. Дані показники індексувалися через те, що вони є універсальними та однаково важливими для всіх областей України, попри відмінності у соціально-економічних станах та розвитку регіонів. "Індекс взаємодії з облрадами"- це показник, який обраховується як середньозважена кількість прийнятих рішень обласною радою у місяць, які вносилися обласними державними адміністраціями. Даний показник відображає рівень співпраці між обласною державною адміністрацією та обласною радою у розвитку регіонів. Конструктивна співпраця між даними органами є необхідною умовою для здійснення ефективної регіональної політики. "Індекс медіа-сприйняття ініціатив ОДА"- обраховується як середнє значення різниці між відсотком позитивних і негативних публікацій у місцевих ЗМІ стосовно персони очільника ОДА. Даний показник дозволяє розуміти, як місцеві медіа ставляться до особи керівника ОДА та його діяльності, що також впливає і на ставлення до голови облдержадміністрації місцевих жителів. Даний індекс може мати як позитивне, так і негативне значення, залежно від того, публікації якої тональності (позитивні чи негативні) превалюють у місцевих ЗМІ.

Фінальний бал, який визначає місце керівника ОДА у рейтингу, складається як сума "Індексу ініціативності", "Індексу взаємодії з облрадами" та "Індексу медіа-сприйняття ініціатив ОДА".

До рейтингу були включені голови ОДА, які перебувають на посаді не менше 3 місяців.

ТОП-3 найініціативніших голів ОДА

№1 Владислав Скальський

Перше місце у рейтингу займає керівник Вінницької ОДА Владислав Скальський. За період з початку його призначення (18 вересня 2019) на цю посаду нараховується 159 ініціатив, що у розрахунку на один місяць становить дещо більше 42 (42,2) ініціатив за участі керівника Вінницької ОДА. Найбільша кількість ініціатив (50) стосувалася соціально-гуманітарної сфери, як то відкриття лікарень, амбулаторій, шкіл чи забезпечення потреб соціально вразливих верств населення.

№2 Денис Шмигаль

На другому місці рейтингу розташовується колишній керівник Івано-Франківської ОДА - чинний Віце-прем’єр-міністр та міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, який має загальний бал у рейтингу 42,3. Такий результат зумовлений високим "Індексом ініціативності" екс-керівника Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля. Так, за цим індексом Денис Шмигаль має 37,9 бали, що дорівнює другому результату за цим показником після Владислава Скальського, а також перший результат у абсолютних величинах – 215 ініціатив за період роботи Шмигаля у ОДА.

№3 Андрій Прокопенко

Третє місце серед топ-3 найініціативніших голів ОДА займає Андрій Прокопенко, який не так давно, з 31 жовтня, очолює Чернігівську облдержадміністрацію.

З 31 жовтня 2019 і до 1 лютого 2020, Андрій Прокопенко був ініціатором 59-ти активностей, які відповідно до їх тематики зараховувалися до нашого рейтингу.

Найбільше уваги Андрій Прокопенко, як решта лідерів рейтингу, приділяв соціально-гуманітарній сфері, розвитку бізнесу, залученню інвестицій, запровадженню інноваційних технологій.