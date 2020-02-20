Одеські активісти провели пікет з вимогами до Максима Вихора, - ЗМІ

В Одесі під будівлею прокуратури пройшов мітинг за участю активістів, які потребують у прокурора Одеської області Максима Вихора відправити у відставку свого заступника Віталія Заперченко, інформує портал comments.ua.

Як зазначив один з організаторів громадського руху Андрій Грушецки, Віталій Заперченко – учасник ДТП зі смертельним результатом. У зв'язку з цим активісти задаються питанням, як він може займатися прокурорською діяльністю на регіональному рівні. Однак, крім цього активісти звинувачують Заперченко в цілому ряді корупційних історій, в яких він був помічений, займаючи посаду прокурора в Комінтернівському районі Одеської області.

Мітингувальники прийшли під стіни прокуратури з плакатами, де написали про чиновника невтішні слова і прямо звинуватили в крадіжці. Пікет носив мирний характер, проте його учасники пригрозили переходити до більш радикальних заходів, якщо прокуратура Одеської області та Офісу генпрокурора буде ігнорувати законні вимоги громадськості щодо звільнення держслужбовця.