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20 лютого 2020, четвер, 09:03 373
Силові структури 2020-02-20T10:45:02+02:00
Українські Новини
Одеські активісти провели пікет з вимогами до Максима Вихора, - ЗМІ

Одеські активісти провели пікет з вимогами до Максима Вихора, - ЗМІ

Павло Твердохліб
Максим Вихор, Офіс генерального прокурора, Генпрокуратура, Активісти, пікет
Одеса, пікет. Фото: comments.ua
Одеса, пікет. Фото: comments.ua

В Одесі під будівлею прокуратури пройшов мітинг за участю активістів, які потребують у прокурора Одеської області Максима Вихора відправити у відставку свого заступника Віталія Заперченко, інформує портал comments.ua.

Як зазначив один з організаторів громадського руху Андрій Грушецки, Віталій Заперченко – учасник ДТП зі смертельним результатом. У зв'язку з цим активісти задаються питанням, як він може займатися прокурорською діяльністю на регіональному рівні. Однак, крім цього активісти звинувачують Заперченко в цілому ряді корупційних історій, в яких він був помічений, займаючи посаду прокурора в Комінтернівському районі Одеської області.

Мітингувальники прийшли під стіни прокуратури з плакатами, де написали про чиновника невтішні слова і прямо звинуватили в крадіжці. Пікет носив мирний характер, проте його учасники пригрозили переходити до більш радикальних заходів, якщо прокуратура Одеської області та Офісу генпрокурора буде ігнорувати законні вимоги громадськості щодо звільнення держслужбовця.

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