Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки"

Народний депутат Олексій Гончаренко і віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров публічно посперечалися в Facebook на рахунок фінансування онлайн-сервісу державних послуг "Дія". Після того, як нардеп опублікував документи про бюджет і зарплати адміністрації, Федоров повідомив, що мова йде про державне підприємство "Дія", а на сам застосунок не було витрачено жодної копійки з бюджету. Також команда проекту виклала фото Гончаренка з логотипом "Дії" і запропонувала йому приєднається до маркетингової команди.

"За 100 тисяч гривень на місяць зарплати Генерального директора можна було б текст і посмішніше написати. А так, доведеться цитувати живого класика: "Давай по новой, Міша". P.S. Дизайн картинки – вогонь. Поставлю собі на аватарку на півроку, якщо Гендиректор Дії перерахує свою місячну зарплату на користь фонду "Таблеточки", – відреагував Гончаренко.

Федоров спростував такі суми і повідомив, що у команди адміністрації застосунку зарплата буде "в кращому випадку в 2 рази менше", ніж в наведених Гончаренком документах. А на уточнююче питання про цифри відповів, що "це орієнтовний бюджет".

"На жаль, навіть таких зарплат не буде у адмін команди. Занадто багато потрібно проектів реалізувати за такі гроші. У кращому випадку в 2 рази менше. Ще й потрібно ці гроші отримати. Так як їх немає в ДП. Але, Таблеточки за вашу підтримку – хороша ідея. Нам досить місяць підтримки. 100/6 = 16 666 грн. Допоможете проекту і дітям?" – написав міністр.

Після цього Федоров таки перевів 16 666 гривень на рахунок фонду "Таблеточки", а Олексій Гончаренко встановив нову аватарку з дизайном "Дії" на місяць.

Нагадаємо, раніше Олексій Гончаренко оприлюднив документи, де вказано, що 25 580 тисяч гривень призначено для створення статутного капіталу ДП "Дія", зокрема закупівлі програмного забезпечення, побудови основного і резервного серверних майданчиків, закупівлі криптобібліотеки. Також згідно зі штатним розкладом ДП "Дія" оклад директора – 100 тисяч гривень, а його заступників – 90 тисяч гривень.