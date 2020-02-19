підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новини
  • Економіка
  • ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини
19 лютого 2020, середа, 11:49 360 Фото
Економіка 2020-02-19T11:50:34+02:00
Українські Новини
ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини

ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини

Тимофей Борзенко
Харківський тракторний завод, ХТЗ, Трактор, Харків
Харківський тракторний завод, ХТЗ Фото: ХТЗ
Харківський тракторний завод, ХТЗ Фото: ХТЗ

Харківський тракторний завод (група DCH Олександра Ярославського) в рамках інвестиційної програми з модернізації виробництва ввів в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини, призначене для механічної обробки деталей.

Як повідомила прес-служба ХТЗ, встановлене обладнання дозволяє забезпечити комплексну обробку деталей із застосуванням програмного забезпечення.

"Ми впровадили прогресивну технологію, замінивши морально застарілу техніку на обладнання високої продуктивності і точності. Ми намагаємося йти в ногу з часом і для цього вивчаємо досвід інших країн, застосовуємо його на ХТЗ", - розповів Владислав Сопіт, керівник проекту модернізації ХТЗ, якого цитує прес-служба заводу.

Як повідомлялося раніше, група DCH Олександра Ярославського виділила на програму стратегічної програми модернізації ХТЗ близько 230 млн грн. На підприємстві проводиться реконструкція виробничих цехів, інженерних споруд, закуповується нове обладнання і триває робота по оптимізації виробництва.

Раніше ХТЗ поінформував про встановлення нового обладнання хіміко-термічної обробки з США від всесвітньо відомого виробника Ipsen, що дозволяє в рази знизити споживання енергоресурсів. Крім цього, виробництво ХТЗ було обладнано 3D-лазерними установками для точної різки металу, нанесення і обробки отворів різних діаметрів і глибини. Інноваційні рішення і новітні технології дозволили істотно модернізувати, збільшити терміни експлуатації і продовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків, що дозволяє забезпечити низьку вартість експлуатації та обслуговування техніки ХТЗ.

Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, що веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод знаходився в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд модернізованої техніки.

Більше новин про: Харківський тракторний завод ХТЗ Трактор Харків

Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
Новини
Кабмін пропонує Раді скасувати повинність з розквартирування військовослужбовців 12:01
Рівненська область не погодилась розміщувати евакуйованих з Китаю українців 11:59 Документ
План подолання бідності та виплати ветеранам: порядок денний засідання Кабміну 11:53
Харківський тракторний завод, ХТЗ Фото: ХТЗ
ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини 11:49 Фото
Не заважай працювати: близько двох тисяч людей вимагають звільнення Ситника біля Кабміну 11:39
більше новин
Олександр Дубинський
Евакуація українців з Уханя: у Раді заявили про незаконність карантину в санаторії 14:30
МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю 16:20
Найстрашніший вірус у світі – це паніка, - Зоряна Скалецька 18:11
Очільник закарпатської прокуратури дискредитує правоохоронну систему, - звернення правозахисників до Генпрокурора 09:01 Документ
При продажу земельних паїв їхні власники втратять субсидію, - депутат Кулініч 14:35
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Милованов допускає в майбутньому концесію лікарень й університетів 17:13
Ринок землі і багатонаціональні навчання: чим сьогодні займеться Рада 09:09
Кабмін витратив 84 тис. гривень на звіт про свою роботу 22:10
Евакуація громадян з Китаю: літак дезінфікують, а всі відходи з нього спалять 08:40
більше новин
Загострення на Донбасі: ЗСУ зазнали серйозних втрат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok