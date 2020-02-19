ХТЗ вводить в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини

Харківський тракторний завод (група DCH Олександра Ярославського) в рамках інвестиційної програми з модернізації виробництва ввів в експлуатацію обладнання виробництва Японії та Німеччини, призначене для механічної обробки деталей.

Як повідомила прес-служба ХТЗ, встановлене обладнання дозволяє забезпечити комплексну обробку деталей із застосуванням програмного забезпечення.

"Ми впровадили прогресивну технологію, замінивши морально застарілу техніку на обладнання високої продуктивності і точності. Ми намагаємося йти в ногу з часом і для цього вивчаємо досвід інших країн, застосовуємо його на ХТЗ", - розповів Владислав Сопіт, керівник проекту модернізації ХТЗ, якого цитує прес-служба заводу.

Як повідомлялося раніше, група DCH Олександра Ярославського виділила на програму стратегічної програми модернізації ХТЗ близько 230 млн грн. На підприємстві проводиться реконструкція виробничих цехів, інженерних споруд, закуповується нове обладнання і триває робота по оптимізації виробництва.

Раніше ХТЗ поінформував про встановлення нового обладнання хіміко-термічної обробки з США від всесвітньо відомого виробника Ipsen, що дозволяє в рази знизити споживання енергоресурсів. Крім цього, виробництво ХТЗ було обладнано 3D-лазерними установками для точної різки металу, нанесення і обробки отворів різних діаметрів і глибини. Інноваційні рішення і новітні технології дозволили істотно модернізувати, збільшити терміни експлуатації і продовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків, що дозволяє забезпечити низьку вартість експлуатації та обслуговування техніки ХТЗ.

Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, що веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод знаходився в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестиціям Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд модернізованої техніки.