Ахметівці знайшли суддю в Окружному, яка зупинила рішення НКРЕКП про плату за експорт е/е, - ЗМІ

Окружний адміністративний суд Києва 11 лютого за позовом АТ "ДТЕК Західенерго" зупинив дію постанови №360 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ця постановала передбачала відновлення плати за послуги з передачі для експортерів електроенергії, серед яких найбільшим є група ДТЕК Ріната Ахметова. Відповідне рішення ухвалила суддя ОАСК Нана Вєкуа, інформує портал nashigroshi.org.

З ухвали відомо, що 7 лютого НКРЕКП прийняла постанову №360, якою внесла зміни до Кодексу системи передач. Ці зміни зобов’язали експортерів електроенергії оплачувати компанії "Укренерго" послуги за передачу електроенергії на експорт.

В свою чергу "ДТЕК Західенерго" подало позов про скасування постанови. Разом з позовом фірма подала заяву про його забезпечення шляхом зупинення дії постанови НКРЕКП. В обґрунтуванні вимог "ДТЕК Західенерго" вказало, що постанова порушує права Енергетичного співтовариства та Європейського Союзу і компанію змушують укладати угоди про послуги, які фактично не надаються. Компанія пригрозила, що змушена буде розірвати угоди про експорт електроенергії і звернутися до суду з новими позовами про відшкодування збитків.

Суддя погодилася, що "зв`язку із економічною недоцільністю здійснення експортних операцій, може нести значні збитки". А тому вирішила до моменту винесення рішення у справі у справі №640/3041/20, в якій "ДТЕК Західенерго" намагається скасувати постанову НКРЕКП, зупинити дію самої постанови.

З матеріалів "Судова влада" про стан розгляду справ відомо, в один день з "ДТЕК Західенерго" 10 лютого позов про скасування постанови №360 подало "Д.Трейдінг", що саме здійснює експорт електроенергії в групі компанії "ДТЕК". Справу мала розглядати суддя Вікторія Оверкова, але ухвала по ній відсутня в судовому реєстрі.

Експорт відбувається через Бурштинський енергетичний острів, на якому розташовані електричні мережі Бурштинської теплової електростанції (ТЕС), він синхронізований з європейською енергосистемою.

Бурштинська ТЕС належить АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова та є основним виробником електроенергії для енергоострову (близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні). Експортує електроенергію ТОВ "Д.Трейдінг" Ахметова, якій також належать найбільші обсяги річного перетину для імпорту е/е з Росії та Білорусії.

З листопада 2019 року "Д. Трейдінг" Ахметова перестало платити за користування за транспортування електроенергії магістральними лініями у листопаді, борг компанії на 10 січня склав 362,50 млн грн.. А загалом компанії з групи "ДТЕК" заборгували на той час 544,48 млн грн., що складало майже половину загального боргу перед компанією "Укренерго". Остання компенсує "Гарантованому покупцю" витрати на сплату по "зеленому тарифу". Найбільшим гравцем на ринку виробництва сонячної та вітрової електроенергії є група компаній "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Суддя Нана Вєкуа за 2019 рік задекларувала 487 тис грн. зарплати та 160 тис грн. в подарунок. В квітні 2019 року Вєкуа відмінила результати перевірки декларації нардепа Вадима Новинського - бізнес-парнера Ахметова по компанії "Метінвест".