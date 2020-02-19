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19 лютого 2020, середа, 10:09 372
Силові структури 2020-02-19T12:15:03+02:00
Українські Новини
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис доларів

Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис доларів

Ірина Золотар
ДФС України, Софт Оіл, Дмитро Олійник, Суд, слідчий, Хабар
ДБР затримання зловмисника
ДБР затримання зловмисника

Слідчі центрального апарату ДБР затримали слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Дніпропетровській області та його пособника-адвоката, за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчий ДФС при пособництві адвоката Ради адвокатів Дніпропетровської області, вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі $ 11 000. Хабар призначався за закриття кримінального провадження щодо колишнього керівника підприємства за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідчий ДФС і адвокат затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, в українських ЗМІ набув широкого розголосу інцидент з вимаганням та фабрикацією справи з боку податкової поліції Дніпропетровщини проти компанії "Софт Оіл".

У травні в порту Миколаєва танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, вартістю понад 7 млн ​​доларів. Імпортувала масло дніпровська компанія "Софт Оіл". ДФС Дніпропетровщини здійснила рейдерську атаку на вантаж вартістю 7 млн ​​доларів, наклавши на нього арешт.

У червні 2019 рок одного з керівників компанії, Кирила Суворова викрали і насильно утримували майже місяць. Незабаром журналісти з'ясували: організувати "викрадення" міг перший заступник начальника Головного управління ДФС в Дніпропетровській області Сергій Пеньков.

"На нас виходили посередники, як ми розуміємо, від Пенькова і пропонували "допомогу" у вирішенні проблеми за істотну подяку", - заявив тоді власник компанії Дмитро Олійник.

Як відзначали журналісти, незважаючи на виграні судові процеси, компанія "Софт Оіл" не могла отримати доступ до імпортованого базового масла, яке підприємство закупило ще в травні 2019 року.

Свою позицію компанія "Софт Оіл" неодноразово доводила в судах. Остаточним рішенням Миколаївської апеляційного суду встановлено, що в діях директора компанії не було правопорушення. Рішенням Жовтневого районного суду міста Дніпра підтверджено незаконність обшуку і вилучення олії, проведеного податковою міліцією, але до сих пір ніхто не покараний. А "пеньковщина", схоже продовжується.

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