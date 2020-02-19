Геращенко втекла з телестудії, злякавшись дзвінка блогера Шарія

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко втекла зі студії одного з телеканалів після того, як ведучий програми, в якій вона брала участь поінформував аудиторію, що в прямий ефір виходить її опонент Анатолій Шарій, Про таке повідомив сам блогер на персональному сайті.

Як тільки ведучий оголосив, що на зв'язку Шарій, Геращенко швидко покинула студію, повідомивши, що "не буде в день революції гідності розмовляти з Шарієм".

"Ось що хрест животворящий робить", - із сарказмом прокоментував медіаексперт втечу представника партії "ЄС".

Незважаючи на пропозицію Шарія йому самому піти з ефіру, Геращенко так і не повернулася в студію.

Раніше Геращенко зв'язала загострення ситуації на Донбасі з любов'ю "КДБістів" до символічних дат.