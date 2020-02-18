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18 лютого 2020, вівторок, 19:38 152
Події 2020-02-18T20:22:53+02:00
Українські Новини
Одесити обурені діями забудовників узбережжя та прокурора Вихора, - ЗМІ

Одесити обурені діями забудовників узбережжя та прокурора Вихора, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Максим Вихор, Прокуратура Одеської області, Забудова узбережжя, Мітинг
Мітинг біля будівлі Одеської обласної прокуратури. Фото: vedomosti.od.ua
Мітинг біля будівлі Одеської обласної прокуратури. Фото: vedomosti.od.ua

В Одесі місцеві мешканці сьогодні, 18 лютого, в черговий раз пікетували будівлю регіональної прокуратури. Одесити обурені імітацією боротьби наглядового відомства на чолі з Максимом Вихором з незаконною забудовою узбережжя. Як виявилося, скандально відома будівельна компанія "Мегалайн" буде вести забудову ще одного одеського пляжу.

Про це повідомило інтернет-видання "Одеські відомості".

Мова йде про пляж за адресою вул. Французький бульвар 1/5, на якому під виглядом яхт-клубу буде побудований готель, котеджі та паркінг на 48 машиномісць. Замовником будівництва виступає компанія з київською пропискою "Варда Плюс", засновником якої вказаний громадянин Німеччини мультимільйонер Макс Вегнер. Разом з господарем "Мегалайна" з Дмитром Старовойтовим вони в квітні 2019 року заснували компанію "Сейнт Барс" для обслуговування майбутніх житлових комплексів. Одесити кілька разів виходили на акції протесту, зносили незаконний паркан на пляжі, писали листи у всі інстанції.

Одесити мітингують проти забудови узбережжя. Фото: vedomosti.od.uaОдесити мітингують проти забудови узбережжя. Фото: vedomosti.od.ua

Одеська прокуратура на чолі з Максимом Вихором теж перейнялася цим питанням. На земельну ділянку було накладено арешт із забороною проведення будь-яких будівельних робіт.

Одесити зраділи, що правоохоронці стали на їх бік у боротьбі з незаконною забудовою. Але, як зазначили протестувальники, боротьба виявилося була чистої води імітацією.

Наприкінці січня одразу 2 одеських суду - Приморський районний та Апеляційний відмовили одеській прокуратурі в доступі до будівельних документів і проектів, а також зняли арешт з ділянки.

Активісти впевнені, що прокуратура повинна була належним чином відреагувати на дивні, на їхню думку, рішення одного й того ж судді спочатку про арешт ділянки, а потім про зняття арешту, подати скаргу на суддю, як того й вимагає буква закону. Але, цього не сталося.

Активісти впевнені, що регіональна прокуратура навмисне не діє та спеціально подає в суд такі позови, які потім з легкістю розвалюються як картковий будиночок. Щоб звернути увагу на згубне явище, одесити й вийшли сьогодні під стіни прокуратури. Містяни мають намір провести подібний пікет також під Офісами Президента та генерального прокурора.

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