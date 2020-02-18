Стратегією нинішнього уряду є "продати все", – Бойко

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи журналістам заяви представників уряду про можливість передачі в концесію лікарень та університетів, заявив, що стратегія нинішнього Кабінету Міністрів України полягає в двох словах - "продати все".

"Їм дай волю, вони й повітря віддадуть у приватні руки. Стратегія нинішнього уряду у двох словах – "продати все". Все, що є у власності народу України. Вони виконують завдання Сороса, інших фінансових спекулянтів. Але ми цього не допустимо", – підкреслив Бойко.

Він наголосив, що опозиціонери вимагають відставки уряду, бо ще трохи такої "роботи" і в нас не залишиться країни.

"Уряд не розуміє, що робити з економікою, вони її просто валять. Промислове виробництво щомісяця падає на 5-6%. Вони навчилися створювати яскраві презентації, але у своєму житті собачої будки не побудували, перепрошую за такий вираз", – зазначив Бойко.

Нагадаємо, фракція ОПЗЖ внесла в парламент проект постанови №2770, яким позбавляє уряд імунітету. Крім того, опозиційні депутати зареєстрували проект постанови №2747 про заборону підвищення зарплат народним депутатам і проект закону №2820 про обмеження розміру заробітної плати у державному секторі.