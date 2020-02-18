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  • АТ "Вінницягаз" продовжуватиме діалог з Регулятором щодо підвищення зарплат газовиків до середніх по промисловості
18 лютого 2020, вівторок, 18:30 8 Прес-реліз
Економіка 2020-02-18T19:15:02+02:00
Українські Новини
АТ "Вінницягаз" продовжуватиме діалог з Регулятором щодо підвищення зарплат газовиків до середніх по промислов

АТ "Вінницягаз" продовжуватиме діалог з Регулятором щодо підвищення зарплат газовиків до середніх по промисловості

Валерия Драгомирова
Вінницягаз. Фото: vn.104.ua
Вінницягаз. Фото: vn.104.ua

Завдяки прийнятому Державним регулятором новому тарифу на розподіл газу "Вінницягаз" зможе до кінця року збільшити середню зарплату працівникам підприємства на 26%. Водночас розмір оплати праці залишається нижчим за середній у промисловості області. Це породжує відтік кваліфікованих кадрів. Відтак  "Вінницягаз" продовжить перемовини з НКРЕКП щодо гідної заробітної плати газовиків.

Середня зарплата на підприємстві протягом 2018 р. становила менше 6 тис. грн. Аби не втрачати спеціалістів, у 2019 р. АТ "Вінницягаз" вишукувало можливості виплачувати своїм працівникам більше, в середньому 7,8 тис. грн на місяць.Це стало можливим завдяки залученню додаткових ресурсів.  "Вінницягаз" цінує своїх фахівців. Для нас професійні кадри – це головний пріоритет.

Нові тарифи на розподіл газу дозволять підвищити розміри оплати праці. Впродовж усього 2020 року зарплати на "Вінницягаз" зростуть в середньому на 26%. Однак і цього буде недостатньо, аби компанія витримала конкуренцію серед роботодавців на ринку праці.

"Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок гідної оплати праці. Адже АТ "Вінницягаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Валерій Кулійчук, начальник управління з персоналу АТ "Вінницягаз". - Тому ми будемо наполягати на підвищенні заробітних плат наших працівників. Вони мають бути не меншими  за середню заробітну плату по промисловості у Вінницькій області".

Водночас наша компанія продовжує інвестувати кошти у підвищення професійного рівня наших співробітників. Зокрема триває співпраця з багатьма бізнес-школами, де проходять навчання працівники середньої ланки та формується кадровий резерв. Лінійний персонал має змогу підвищувати кваліфікацію у новоствореному центрі навчання та розвитку, який відкрили під брендом РГК. Згодом мережа таких центрів запрацює по всій Україні.

АТ "Вінницягаз" цінує свої кадри, тому й надалі відстоюватиме інтереси працівників і робитиме все можливе, аби втримати кращих фахівців. На сьогодні дефіцит кадрів на підприємстві становить близько 20%. Найбільше не вистачає водіїв, електрогазозварників, слюсарів підземних газопроводів, слюсарів з експлуатації газового устаткування тощо. Усе - через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Наразі показник плинності кадрів коливається від 15 до 20% на рік, при нормі 8-10 % для промислового сектору.
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