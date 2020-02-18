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18 лютого 2020, вівторок, 17:40 165
Бізнес 2020-02-18T17:45:44+02:00
Українські Новини
В "Ашан Україна" відхрестилися від скандального Сергія Осипенка, – ЗМІ

В "Ашан Україна" відхрестилися від скандального Сергія Осипенка, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Ашан Рітейл Україна, Сергій Осипенко
Торгова мережа
Торгова мережа "Ашан". Фото: kiev.informator.ua

Відділ комунікацій компанії "Ашан Рітейл Україна" заявив, що Сергій Осипенко не є директором з розвитку "Ашан Рітейл Україна".

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, українська "дочка" французької мережі "Ашан" потрапляла в скандал за скандалом. Зокрема, активісти громадських організацій звернулися до прокуратури з вимогою дати оцінку діям директора з розвитку "Ашан Рітейл Україна" Сергія Осипенка, який, за їх словами, втягнув компанію в незаконну забудову земельної ділянки, що розташована на житловому масиві Троєщина в Києві.

Також заявники вимагали від правоохоронців звернути увагу на факти нецільового використання, розкрадання та фінансових порушень Осипенка під час захоплення земельної ділянки площею близько 27 га в смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області, де повинні були бути побудовані гіпермаркет "Ашан", торгово-розважальний центр (ТРЦ) та рітейл-парк Les Vignes.

В результаті в "Ашан Рітейл Україна" відхрестилися від Сергія Осипенка. Більш того, в компанії заявили, що вказана земельна ділянка на Троєщині компанії не належить.

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