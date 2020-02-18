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18 лютого 2020, вівторок, 16:14 148
Верховна Рада і партії 2020-02-18T16:45:02+02:00
Українські Новини
"Нацкорпус" запросив Зеленського та Сивоху в Золоте, де продовжуються обстріли

"Нацкорпус" запросив Зеленського та Сивоху в Золоте, де продовжуються обстріли

Ірина Дорофейчук
Нацкорпус, Родіон Кудряшов, Володимир Зеленський, Президент України, Сергій Сивохо, РНБО України, Золоте
Обстріл (ілюстрація). Фото: nationalcorps.org
Обстріл (ілюстрація). Фото: nationalcorps.org

Представники політичної партії "Національний корпус" запросили Президента України Володимира Зеленського та радника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Сивоху відвідати м. Золоте (Луганська область), де тривають обстріли.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Нацкорпусу".

На Telegram-каналі "Хроніки Рідіка" перший заступник голови партії "Нацкорпус" Родіон Кудряшов заявил: "Російські найманці атакували українські опорні пункти в рай-оні Золотого, де напередодні Президент Зеленський провів розведення військ і де "бикував". Ми намагалися попередити цю трагедію. Тепер нехай Зеленьский разом зі своєю моно-більшістю іде патрулювати кордон разом з сепарами, які сьогодні вбивали наших хлопців"

На думку Кудряшова, сьогоднішня атака на українські опорні пункти доводить, що російська сторона не має наміру дотримуватися ніяких домовленостей. Незважаючи на це, пропозиція Президента Зеленського про спільне з представниками ОРДЛО патрулювання українсько-російського кордону - абсурдна й поставить під загрозу сотні життів.

"Давай, Володя. Готуємося до виборів на Донбасі та спільного патрулювання кордонів. Ці сепари, які вбивали наших на опорних пунктах сьогодні, відмінно впораються з цим завданням. А з боку України пропоную поставити тебе в бронежилеті разом з твоєю парламентською монобільшістю", - сказал перший заступник голови "Нацкорпусу".

Кудряшов зазначив, що напередодні розведення військ в районі Золотого "Нацкорпус" та ветерани намагалися попередити владу про небезпеку цього рішення, але не були почуті. Заступник голови "Нацкорпусу" також звернувся до рідних військових, які сьогодні загинули під час ворожих обстрілів, та вибачився.

"Наші добровольці та ветерани намагалися запобігти відведенню військ, яке Зеля боягузливо назвав розведенням. Саме там, де український головнокомандувач "бикував" на ветеранів, розповідаючи, що він не лох і йому вже 42 роки. Яким ще чином можна було попередити цього "слугу народу", що піддавки з Росією закінчаться саме так? Кидком і загибеллю наших хлопців. Рідним та близьким загиблих висловлюю свої глибокі співчуття. Пробачте нам. Ми намагалися не допустити цю трагедію. Напевно, треба було робити щось ще", - сказал Кудряшов. 

Окремо представники "Нацкорпусу" такоже звернулися до радника секретаря РНБО Сергія Сивохи, який є одним з ініціаторів створення так званої "нацплатформи примирення і єдності" для реінтеграції Донбасу. Його патріоти закликали негайно приїхати в Золоте, де вони організували "останній блокпост" для надання допомоги цивільному населенню.

"Передаємо "вітання" всім реінтеграторам Донбасу, котрі ще восени запевняли нас, що розведення – це правильно і це стратегія захисту. Запрошуємо вас проводити свої безпекові форуми саме тут і розповідати, чому в Золотому так гаряче. Ми організовуємо волонтерські бригади і будемо останнім блокпостом захисту та гуманітарної допомоги для місцевих мешканців", - заявили представники "Нацкорпусу" на Telegram-каналі "Останній блок-пост".

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