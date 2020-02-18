Мито 8,46% на дизпаливо і зріджений газ підвищить ціну для всіх споживачів, - Нафтогазова асоціація

Введення мита в розмірі 8,46% на імпортовані з Росії дизельне паливо і скраплений газ призведе до неминучого підвищення цін для всіх споживачів.

Про це в ході прес-конференції повідомила голова Нафтогазової асоціації України Неля Привалова, передають Українські Новини.

"Проаналізувавши можливі наслідки від реалізації ініціатив НПЗ змушені констатувати, що їх реалізація неминуче призведе до підвищення цін для всіх споживачів. Це громадяни країни, промислові споживачі, аграрії і абсолютно всі перевізники", - сказала вона.

Також Привалова підкреслила, що учасники ринку виступають за збереження вільного і конкурентного ринку і категорично не підтримують будь-які штучні обмеження ринку за допомогою квот чи мита.

"Мене дивує соціальна несправедливість даних ініціатив. Хто подає заяви про допомогу. Це група" Приват "і" Нафтогаз ". Тобто по суті, мова йде так, щоб люди заплатили більше за паливо і допомогли цим мега-гігантам в їх якихось потребах", - сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков повідомив, що до 6-7% всього споживання дизпалива в Україні припадає на гірничо-металургійні підприємства.

"Для нас вкрай важливо, щоб Мінекономіки підійшло до цього питання комплексно. Крім ринку палива, проаналізував наслідки для всієї економіки країни, прийняття даного рішення, тим більше, що це робиться безпідставно, на користь групи компаній, групи осіб, на шкоду пересічним споживачам і цілим галузям", - сказав Каленков.

Також виконуючий обов'язки виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко повідомив, що фермери заздалегідь можуть підрахувати, скільки вони можуть витратити на посівну і збиральну кампанію і з огляду на це, додаткові мита будуть катастрофічними для зерновиків.

"За нашими підрахунками, кожен виробник зерна витрачає близько 60-80 доларів на гектар. Це як під час посівної і збиральної кампанії. Якщо помножити на всі посівні площі під зернові це виходить близько 1,5 млрд доларів на рік. З огляду на будь-які додаткові мита на паливо - це буде катастрофічно або як мінімум дуже негативно вплине на весь зерновий ринок", - зазначив Іващенко.

При цьому Сергій Куюн зазначив, що останнім часом зріджений газ сильно використовується для зерносушарок і такі споживачі як аграрії сильніше всіх відчують на собі введення цих мит.

У свою чергу партнер юридичної компанії Sayenko Kharenko Анжела Махінова зазначила, що згідно із заявами національних виробників, вони просять вводити мита з підвищенням щороку, від 8 до 25% протягом 5 років.

"Це взагалі в корені суперечить правилам Світової організації торгівлі(СОТ) і нашому законодавству. Тому що в принципі розмір мита встановлюється ретроспективно, якщо у нас буде розслідування, то це для 2019 року і ні про які подальші підвищеннях в односторонньому порядку не може йтися , - сказала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, "Консалтингова група" А-95", об'єднання підприємств" Укрметалургпром" і Федерація металургів просять владу не вводити мита в розмірі 8,46% на імпорт скрапленого газу та дизельного палива з Росії.

Компанія "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область), найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" і державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" просять уряд ввести мито в розмірі 8,46% на імпортовані з Росії дизельне паливо і скраплений газ.