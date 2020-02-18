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  • Місцеві еліти ставлять на непарламентські партії, першим тренд відчув "Наш край", – Карасьов
18 лютого 2020, вівторок, 14:38 250
Політика 2020-02-18T15:00:01+02:00
Українські Новини
Місцеві еліти ставлять на непарламентські партії, першим тренд відчув "Наш край", – Карасьов

Місцеві еліти ставлять на непарламентські партії, першим тренд відчув "Наш край", – Карасьов

Анна Рудык

Першим поміж непарламентських партій активно почав працювати з місцевими елітами "Наш край". Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук політолог Вадим Карасьов.

За його словами, місцеві еліти вже активно ведуть перемовини та долучаються до політсил, які мають реальні шанси пройти до рад.

"Місцеві еліти ставлять на непарламентські партії. Першим тренд відчув "Наш край", який почав активно працювати в цьому напрямку. Вчора Житомирську організацію партії очолив ректор одного з місцевих університетів Віктор Євдокимов. А кілька тижнів тому партія посилилася на Сумщині головою облради Володимиром Токарем", – повідомив Карасьов.

На його думку, навколо непарламентських партій менше скандалів, вони несуть менше ризиків та менше залежать від негативного рейтингу лідера.

Також, зазначив експерт, до місцевих виборів розпочала підготовку партія влади.

"У ці вихідні відбувся з’їзд "Слуги народу". Незважаючи на амбіції, тенденція падіння рейтингу партії влади зберігається. На місцевих виборах вони навіть з великою похибкою не можуть розраховувати на повторення результату парламентських. Перспективи "Слуги народу" на місцевих виборах звужуються, а бажаючих потрапити до рад менше не стає", – наголосив Карасьов.

Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройдуть вони одночасно на всій території країни – виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та мерів міст.
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