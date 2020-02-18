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  • Кінотеатр "Тампере" перетворять на сучасний культурний центр Солом'янки
18 лютого 2020, вівторок, 13:53 3
Lifestyle 2020-02-18T13:55:46+02:00
Українські Новини
Кінотеатр "Тампере" перетворять на сучасний культурний центр Солом'янки

Кінотеатр "Тампере" перетворять на сучасний культурний центр Солом'янки

Елизавета Кесельман
Солом'янський район, Київ, Реконструкція, кінотеатр, Кінотеатр Тампере
Кінотеатр
Кінотеатр "Тампере".Фото: vkieve.net x

Кінотеатр "Тампере" на вул. Героїв Севастополя, 42 В Солом'янському районі буде реконструйований і перетворений в сучасний культурний центр з оновленими залами, в тому числі цифровими для перегляду фільмів в 3D-форматі і, можливо, 5D-формату, з дитячою кімнатою і адаптований під потреби людей з інвалідністю.

Про це повідомила компанія - девелопер, передають Українські Новини. 

"Київ – культурна столиця і бізнес не повинен стояти осторонь від розвитку закладів культури. На сьогодні ми маємо напівзруйноване приміщення, яке не відповідає сучасним вимогам ні з практичної точки зору, ні з точки зору культурної. Приміщення в 2 тис. кв. метрів абсолютно не пристосоване для користувачів. Ми розуміємо, що реконструкція під сучасні потреби - це десятки мільйонів гривень, але громада Солом'янки заслуговує на сучасний культурний центр", - підкреслив керівник компанії - девелопера Чепурний Сергій.

Нам вдалося залучити європейського інвестора, тому кінотеатр буде укомплектований всім сучасним обладнанням для зручного користування людей з інвалідністю (пандуси, спеціально обладнані туалети, підйомник з кнопкою виклику), облаштовано кімнату для дітей, будуть перероблені зали, санвузли, відкрито кафе, щоб відвідувачі мали можливість затишно очікувати кіносеанс, буде облаштована зона паблік-спейс з книжковими поличками, якими можна, в тому числі, користуватися форматом буккросинг. Заплановано також проведення експозицій сучасних художників під керівництвом європейських кураторів.

Знаковим є фасад будівлі, адже він декорований мозаїкою, яка повинна бути відновлена і збережена.

"Фасад декорований панно з керамічної плитки. На панно на жовто-блакитному тлі зображені квіткові композиції і шість жіночих фігур, які тримають птахів, квіти. Це автентичний елемент, який буде відреставрований і збережений», - підкреслив Чепурний.

Безумовно, будуть передбачені пільги для школярів і студентів, пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО, багатодітних сімей, дітей сиріт.

Також планується введення "дня глядача" з однаковою вартістю квитків на всі сеанси, і проведення безкоштовних сеансів для пільгових категорій.

Територія навколо кінотеатру буде упорядкована: сучасне освітлення, лавки, висаджені дерева, буде облаштовано дитячий майданчик тощо.

"Місцеві жителі-це наша цільова аудиторія. Саме для них цей проект. Тут буде поєднано можливість проведення дозвілля для всіх поколінь. Наша мета-створення, по суті, культурного центру сімейного дозвілля. Саме тому, після розробки проекту, ми винесемо його на оцінку жителям району, щоб максимально врахувати потреби і побажання жителів, щоб, в першу чергу, зробити максимально корисним і зручним культурний центр жителів Солом'янки. І ще один важливий момент: назва залишиться такою ж, адже це вже свого роду айдентика і важлива складова ідентичності району. Плани амбітні, але реальні", - додав Чепурний.

Він наголосив, що реконструкція - це не просто будівельні роботи, це - низка пов‘язаних складових, направлених на створення якісного простору для громади.

"Реконструкція в нашому розумінні-це не просто перебудова чогось. Це-продовження традицій, поєднання сучасної архітектури зі збереженням айдентики, функціональний дизайн у поєднанні з якісною інфраструктурою, торговими майданчиками та облаштуванням прилеглої території і, в результаті спільної роботи з громадою, ми отримаємо якісний результат», - наголосив керівник компанії - девелопера.

Варто зауважити, що це буде перший кінотеатр столиці, який переданий приватному інвестору і який буде реконструйовано під сучасний культурний центр.

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