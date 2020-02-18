Zagoriy Foundation проведе конференцію за участю засновниці руху Giving Tuesday

19 лютого у Києві відбудеться конференція "Щедрий Вівторок: нові підходи до благодійності" за підтримки Zagoriy Foundation. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

В рамках конференції пройдуть панельні дискусії, майстер-класи, а також буде презентовано дослідження Zagoriy Foundation "Благодійність в Україні: погляд зсередини". Очікуються виступи спікерів, які представляють різні сфери благодійної діяльності. Серед них — засновниця глобального руху Giving Tuesday Аша Курран, членкиня наглядової ради Zagoriy Foundation Катерина Загорій, директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко, головний редактор онлайн-видання platfor.ma Юрій Марченко, ресторатори Дмитро та Олена Борисови, операційна директорка агенції Postmen Ольга Ситник, виконавча директорка ГО "Відчуй" Дар’я Герасимчук.

Кожен із запрошених спікерів має значний досвід благодійницької діяльності. Участь в конференції безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Всеукраїнський день добрих справ "Щедрий вівторок" є частиною глобального благодійного руху Giving Tuesday, який виник у 2012 році в США і поступово набув популярності в інших країнах. Україна приєдналася до руху в 2018 році.

Zagoriy Foundation створений в 2015 році. Фонд засновано членами родини Загорій, співвласниками фармацевтичної компанії "Дарниця". Zagoriy Foundation реалізував або реалізує 45 проектів, на які було залучено більше 20 млн грн. Ці проекти охопили біля 200 тисяч бенефіціарів. Один з основних напрямків діяльності Zagoriy Foundation - популяризація ідей філантропії серед українців.