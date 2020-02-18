Контейнерний Термінал Одеса: більше 20 млн євро інвестицій на розширення площ, технічне переозброєння і новий безкоштовний веб-сервіс

16 лютого біля причалу 2-к Карантинного молу пришвартоване судно Symphoniy SEA, яке прибуло з порту Феніт (Ірландія). Воно доставило в Одеський порт 4 козлових контейнерних перевантажувачі на пневмоходу RTG виробництва Liebherr для ДП "Контейнерний термінал Одеса" (КТО).

Крани прибутку в розібраному вигляді, і після монтажу будуть встановлені на новій складській території Карантинного молу, що входить до складу 4-го пускового комплексу. Комплекс, будівництво якого розпочато в 2018 р., буде обладнаний шістьма смугами для зберігання і обробки контейнерів з використанням тилових перевантажувачів RTG. Восени нинішнього року 4-й пусковий комплекс планується ввести в експлуатацію.

Сума інвестицій на придбання нової техніки склала більше 6 млн євро. Необхідність цих вкладень обумовлена ​​щорічним зростанням обсягу перевалки контейнерів нашою компанією. Нові крани фірми Liebherr мають ряд технічних переваг, націлених на зниження експлуатаційних витрат, а також вони більш екологічні, за рахунок більш сучасних двигунів. У нинішньому році набуваємо ще два нових річстакери і навантажувач, - розповів генеральний директор ДП "ХТО" Анастас Коккін.

За словами віце-президента з суспільно-політичних відносин, посла муніципалітету Гамбурга в Україні Світлани Ярової, материнська компанія HHLA з перших днів заснування стивідорної компанії в Одеському порту інвестувала кошти в її розвиток, технічне оснащення.

- Протягом 19 років, в які наша компанія здійснює свою діяльність в Одеському порту, керівництво холдингу HHLA робило все для того, щоб ДП "ХТО" був лідером контейнерного ринку України. Загальні інвестиції в розвиток склали понад 170 млн. Євро. Левова частка цих інвестицій припадає на реалізацію проекту "Карантинний мол", який в кінцевому підсумку здійснить нашу давню мрію - перевалювати щороку понад 1 млн. TEU. Наша компанія-наочний приклад того, як німецькі інвестиції працюють на імідж Одеського порту і сприяють зміцненню економіки України. Це сигнал для потенційних інвесторів про те, що вкладати інвестиції в нашу країну, вигідно, - зазначила С. Ярова.

- ДП "ХТО" - один з давніх і надійних партнерів Одеського порту, - сказав начальник ОФ ДП "АМПУ" Руслан Сахаутдінов. - Наша співпраця важлива у всіх відносинах. В першу чергу, співпраця, побудована на взаємовигідній основі, скріплена спільною реалізацією одного з наймасштабніших проектів в морській галузі України-"Карантинний мол". Компанія не тільки виконує свої інвестиційні зобов'язання, але при цьому постійно впроваджує новітні технології, в тому числі IT-технології. В результаті інвестиції, вкладені в розвиток ДП "ХТО", - це реальний внесок в економіку України. Поповнюючи парк перевантажувальної техніки, компанія підвищує інтенсивність обробки флоту, сприяє зростанню вантажообігу порту. Отже, збільшаться доходи і відрахування в державний бюджет.

Будучи лідером контейнерного ринку України, ДП "ХТО" постійно нарощує перевалку контейнерів та інших генеральних вантажів. За словами виконавчого директора по комерції Ігоря Яровенко, за перший місяць 2020 р колектив переробив 34,023 тис. TEU, що на 25% більше, ніж в січні 2019 р

- Компанія постійно розвивається, технічно оснащується, впроваджує найсучасніші технології. З 18 лютого ДП "ХТО" спільно з адміністрацією Одеського порту надає своїм клієнтам новий безкоштовний сервіс. Для поетапного переходу на електронний документообіг ми впроваджуємо високотехнологічний веб-портал, який передбачає завчасне оформлення в електронному вигляді документів для в'їзду на територію Одеського порту і приймального акту для ввезення контейнера на термінал. Уже на цьому етапі нововведення дозволить оптимізувати документообіг і скоротити час оформлення автомашин з експортними та порожніми контейнерами, наступними на термінал ДП "ХТО", - поінформував І.Яровенко.