Юрій Бойко закликав зняти з розгляду законопроект про ринок землі і провести референдум. З такою пропозицією Співголова фракції Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко звернувся до народних депутатів з трибуни Верховної Ради, інформує портал zagittya.com.ua.

Парламентар підкреслив, що Опозиційна платформа – За життя не видумала жодної з понад 3 тисяч правок до законопроекту "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

"Ми жодної правки не видумали самі, це те, чого вимагають люди, – щоб закон виконував волю людей, а не олігархів, які хочуть скупити землю. І пропозиція у нас проста: правляча коаліція, зніміть цей закон з розгляду, дайте фермерам з ним ознайомитися, щоб закон чітко відповідав інтересам суспільства, і проведіть референдум", - наголосив півголова фракції опозиціонерів.

Опозиційна платформа - За життя наполягає на можливості відкриття ринку землі тільки після референдуму. Спочатку потрібно розпаювати землю між усіма громадянами, які ще не отримали земельний наділ, упорядкувати Держгеокадастр, забеспечити юридичний захист тих, хто працює на землі, обов'язково винести питання на загальнонаціональний референдум, а вже після цього голосувати закон про відкриття ринку землі у залі парламенту.