"Імперіал Тобакко" оскаржують в суді штраф АМКУ, збільшують експорт та борються за ринкову частку, - ЗМІ

Минулого року в Україні було вироблено 51 млрд штук сигарет, це на 15% менше, порівняно з 2018 роком. Причина падіння – підвищення акцизів, зростання нелегальної торгівлі сигаретами та робоча міграція (відповідно, зниження кількості споживачів). Якщо темпи підвищення акцизного податку не сповільняться та буде введена фіксована торгівельна націнка, то у 2020 році легальний ринок сигарет скоротиться мінімум до 43 мільярдів сигарет. А рівень нелегальної торгівлі виросте до 20%, - заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", генеральний директор "Імперіал Тобакко", Растіслав Чернак.

Минулого року частка "Імперіал Тобакко" на тютюновому ринку України склала 12,6% в Україні, порівняно з 2018 роком падіння ринкової частки склало 1,5 п.п. Компанія чи не найбільше страждає від зростання нелегальної торгівлі і непередбачуваної акцизної політики, бо 47,5% портфеля припадає на недорогі сигарети, а 35,9% - на сигарети середнього цінового сегменту. В 2019 році 12% портфелю склали преміальні сигарети. Щоб зміцнити свої позиції в цій категорії, компанія в січні вивела на ринок нову лінійку у високому ціновому сегменті під назвою Davidoff Advanced filter (сигарети ТМ Davidoff Silver та ТМ Davidoff Blue).

"Імперіал Табакко" виробила в 2019 році близько 10,1 млрд штук сигарет, з яких на внутрішньому ринку реалізовано 6,4 млрд сигарет (це на 24,5% нижче ніж у 2018 році). Близько 3,7 млрд сигарет - реалізовано на експорт. "Імперіал Тобакко" в 2019 році поставляла продукцію на більш ніж 20 ринків, найбільшим з яких є Саудівська Аравія. Без експорту стояло б питання - чи виживе взагалі фабрика, бо її потужності оцінюються в 35 млрд штук сигарет на рік, фабрика працює на третину потужності, - розповів Растіслав Чернак.

Також, генеральний директор "Імперіал Тобакко" заявив, що компанія подала позов до господарського суду міста Києва для оскарження рішення АМКУ про штраф в 460 млн. грн. 20 січня вже відбулось перше підготовче засідання – головуюча суддя у справі ознайомилась з процесуальними клопотаннями сторін та надала тютюновій компанії та АМКУ додатковий час на підготовку доказів і обґрунтування правових позицій. Наступне засідання заплановане на початок березня.

"Позиція "Імперіал Тобакко" щодо рішення АМКУ є однозначною і рішучою: всі звинувачення на адресу компанії є надуманими, необґрунтованими. Жодних порушень з боку "Імперіал Тобакко" не відбувалося. Як міжнародна компанія з суворими внутрішніми правилами, ми сумлінно дотримуємося чинного законодавства", - коментує керівник тютюнової компанії.

За словами Растіслава Чернака, саме Антимонопольний комітет України ще у 2010 році допустив ситуацію, за яку зараз намагається оштрафувати "Імперіал Тобакко". За часів правління президента Януковича, АМКУ видав численні дозволи на користь компанії "Мегаполіс Україна" (перейменованої згодом в "Тедіс Україна"), внаслідок яких "Мегаполіс" консолідував ринок дистрибуції сигарет.

"АМКУ фактично намагається перекласти відповідальність за свої ж дії на нас, як на виробника, звинувачуючи у змові з іншими компаніями. При цьому, не підтверджує свої звинувачення жодними доказами чи аргументованим економічним аналізом. Зараз наша юридична команда дуже активно працює над підготовкою до наступних судових слухань, ми залучили найкращих антимонопольних економістів і експертів з України і ЄС, а також фахівців права з ЄС, для додаткового обґрунтування нашої позиції захисту. Впевнений, що судова система України компетентно і професійно розгляне дану суперечку", - заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", генеральний директор "Імперіал Тобакко", Растіслав Чернак.

За його словами, зараз на тютюновому ринку вже немає монополії, хоча частка "Тедіс Україна" є досить високою, на рівні 62-64%: "Я можу говорити лише за свою компанію - окрім "Тедіс", "Імперіал Тобакко" зараз працює ще з 20-ма прямими покупцями. До всіх партнерів у нас рівне, об’єктивне відношення. Ми робимо все, щоб досягнути максимально конкурентного ринку дистрибуції сигарет в Україні", - пояснив керівник "Імперіал Тобакко".