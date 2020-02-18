Очільник закарпатської прокуратури дискредитує правоохоронну систему, - звернення правозахисників до Генпрокурора

Дахування нелегальних автозаправок та гральних залів, сприяння хабарникам, покривання корупції та гальмування кримінальних і економічних розслідувань це неповний перелік діянь очільника закарпатської прокуратури Володимира Гаврилюка - заявили відомі правозахисники та активісти. У своєму зверненні до Генпрокурора Руслана Рябошапки вони навели перелік журналістських розслідувань, публікацій та відеодоказів, які підтверджують бездіяльність щодо закриття незаконного грального бізнесу на Закарпатті. Колективне звернення до правоохоронців і прокурора Гаврилюка було ще три роки тому, проте бездіяльність очевидна, кажуть активісти.

Вони наполягають, що жоден високопосадовець не був притягнений до кримінальної відповідальності за часів керівництва Володимира Гаврилюка та його заступника Олександра Василенка. Натомість у зверненні до Генпрокурора Руслана Рябошапки правозахисники наводять приклади "відбілювання" очільниками обласної прокуратури корупціонерів, яких піймали "на гарячому" працівники Національної поліції чи Служби безпеки України.

Громадські активісти наводять безпосередні приклади неправомірно закритих на їхню думку кримінальних проваджень щодо хабарників. Водночас, кажуть активісти, прокуратура тисне на чесних посадовців, лікарів та бізнесменів через відкриття проти них кримінальних проваджень та діє узгоджено з криміналітетом.

Правозахисники акцентують увагу на тому, що Гаврилюк призначив свого зама Олександра Василенка "куратором по лінії контрабанди тютюнових і алкогольних виробів та інших товарів через пункти пропуску та нелегальних заправних станцій, яких нині на Закарпатті, лише згідно з офіційними даними правоохоронців, функціонує близько 126! Цю інформацію підтверджує і голова ГО "Доста" Павло Павлов, котрий протягом кількох років збирав відеоматеріал про діяльність таких АЗС. Проте, після передачі відеодоказів обласному прокурору Гаврилюку справу "спустили на гальмах".

Враховуючи вищевикладене, та відповідно до ст. 214 КПК України, громадські активісти Закарпаття просять Генпрокурора Рябошапку розпочати розслідування за ст. 365 Кримінального кодексу України та призначити перевірку з Генпрокуратури щодо можливої причетності інших службових або посадових осіб прокуратури Закарпатської області до вчинення протиправних дій. На підтвердження своїх заяв правозахисники додали перелік документів та журналістських розслідувань, які на їхню думку вказують на корумпованість дій прокурора Закарпаття Гарилюка, його заступника Василенка та їхніх підлеглих.

Активісти і правозахисники із Закарпаття звернулися також до колег з усієї України з метою протидіяти корумпованим силовикам та долучитися до виявлення зловживань у правоохоронній системі.