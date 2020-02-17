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  • Діти провалилися під лід в Харківській області: двоє загинули
17 лютого 2020, понеділок, 22:24 7
Події 2020-02-17T22:45:01+02:00
Українські Новини
Діти провалилися під лід в Харківській області: двоє загинули

Діти провалилися під лід в Харківській області: двоє загинули

Ольга Фандорина
Лід, Потоплення, Діти, Лід на водоймах
Лід. Фото: kremen.today
Лід. Фото: kremen.today

В місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Про це повідомляє Государственнуая служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті події двоє дітей загинули.

"17 лютого о 19 год. 35 хв. в ДСНС надійшла інформація про те, що в р. Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.), двоє з яких потонули", - повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Ще одну дитину врятували місцеві жителі. Дитину з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, в Херсонської області підлітка унесло на крижині на 2 км від берега Дніпра.

Тим часом зпасатели закликали українців не виходити на лід на водоймах.

Раніше в Києві перехожий спас дитину, що вилетіла з гірки в ополонку на озері Тельбін.

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