Діти провалилися під лід в Харківській області: двоє загинули

В місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Про це повідомляє Государственнуая служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті події двоє дітей загинули.

"17 лютого о 19 год. 35 хв. в ДСНС надійшла інформація про те, що в р. Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.), двоє з яких потонули", - повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Ще одну дитину врятували місцеві жителі. Дитину з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, в Херсонської області підлітка унесло на крижині на 2 км від берега Дніпра.

Тим часом зпасатели закликали українців не виходити на лід на водоймах.

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