Через буллінг 14-річна школярка з Кривого Рогу довела себе до анорексії

У Кривому Розі 14-річна школярка довела себе до анорексії через буллінг. Вага дівчинки впала з 56 кг до 37 кг. Вона два тижні провела у відділенні інтенсивної терапії. Про це повідомляє Перший Міський.

За словами батька школярки, вага почала зменшуватися ще влітку, тоді дівчинка вживала тільки фрукти та воду. Вага впала до 37 кг. Коли вони звернулися до лікарів, то школярка перебувала в критичному стані. Так як шлунок не працював, годували її через спеціальний зонд. Лікарі не змогли зупинити падіння ваги та батьки забрали дівчинку додому. За їх словами, вдома вона почуває себе краще і зараз вага перестала падати.

Батьки пов'язують те, що відбувається, з буллінгом в школі. За їх словами, однолітки цькували дівчинку за зайву вагу. Але в навчальному закладі стверджують, що дівчинку кривдили не однокласники, а сам батько. Він постійно порівнював її зі старшою сестрою та вказував на її вагу.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні 2019 року набрав чинності закон про протидію буллінгу.

Також у травні 2019 в Києві батьків двох учнів оштрафували за буллінг однокласника в школі.