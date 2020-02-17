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17 лютого 2020, понеділок, 18:11 394
Політика 2020-02-17T20:00:03+02:00
Українські Новини
Найстрашніший вірус у світі – це паніка, - Зоряна Скалецька

Найстрашніший вірус у світі – це паніка, - Зоряна Скалецька

Ольга Фандорина
коронавірус в Китаї, Коронавірус, евакуація з Китаю, Зоряна Скалецька

Евакуація українських громадян з Китаю відбуватиметься з дотриманням всіх норм ВООЗ, а після прибуття в Україну всі евакуйовані люди та члени команди пройдуть обов’язкову 14-денну обсервацію. Про це в офіційному відеозверненні заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

"На позачерговому засіданні Уряду ми виділили гроші на заходи обсервації людей з Китаю. Евакуацію будемо здійснювати з урахуванням усіх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я за алгоритмами, які застосовуються в усьому світі", - повідомила Скалецька.

Згідно затвердженого плану дій, літак вилетить з Києва у вівторок, 18 лютого. Очільниця МОЗ підкреслила, що на борт літака в Ухані зможуть піднятися лише ті люди, які не матимуть симптомів гострої респіраторної інфекції. Всіх їх безпосередньо перед вильотом додатково перевірять китайські лікарі.

"Уряд забезпечить людей засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Всі члени команди пройшли відповідне навчання від Центру громадського здоров’я. Після приземлення будуть здійснені всі заходи безпеки. Літак направлять на санітарну стоянку. Всі необхідні митні процедури здійснюватимуться в костюмах біозахисту. До міста обсервації пасажири та члени команди з охороною прибудуть окремими транспортними засобами", - розповіла Скалецька.

Обов’язкову двотижневу обсервацію пройдуть не лише евакуйовані з Китаю громадяни, а й уся команда, яка проводитиме евакуацію. Місце їхнього перебування цілодобово охоронятиме Національна гвардія і Національна поліція.

Скалецька також нагадала, що станом на 17 лютого в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на новий коронавірус. 

"Найстрашніший вірус у світі – це паніка. Тому закликаю не вірити у чутки та фейки. Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах – сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України", - додала міністр охорони здоров’я.

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