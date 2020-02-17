23,8% ВВП України або 846 млрд гривень перебувають в тіні, - дослідження

Четверту частину від офіційного ВВП України, або 846 млрд гривень становлять тіньові операції.

Про це сказано в повідомленні НБУ з посиланням на результати дослідження, передають Українські Новини.



Такі перші результати дослідження стану тіньової економіки в Україні, яке провела компанія Ernst & Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного меморандуму про співпрацю з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Національним банком і Державною службою статистики.



Попередні результати дослідження "Зниження рівня тіньової економіки України через використання електронних платежів" були представлені під час робочої зустрічі з представниками низки державних органів, що відбулася в понеділок у Національному банку України.



Ernst & Young провела подібні дослідження в 33 країнах світу, серед яких Чехія, Польща, Словенія, Словаччина, Хорватія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Сербія та інші країни.



Історично рівень тіньової економіки серед зазначених країн коливався від 10,1% до 26,9% від обсягу ВВП.



За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 перебуває в тіні, з них: 19,7% ВВП (702 млрд гривень) становить готівкова тіньова економіка, 4,1% ВВП (144 млрд гривень) - домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто негрошова тіньова економіка.



Всього під час аналізу вивчався рівень ВВП України за 2018, рівень її грошової економіки тощо.



Дослідження розділяє "готівкову тіньову економіку" на "слідчу" і "пасивну" залежно від того, хто від неї виграє.



У так званої слідчої тіньової економіки дві сторони угоди отримують вигоду від неї, наприклад, при оплаті готівкою замовник не вимагає рахунки й отримує знижку, а постачальник, не реєструючи транзакцію, економить на податкових витратах.



У так званій пасивній тіньовій економіці вигоду від неї отримує тільки продавець цього товару або послуги, який, наприклад, продає товар за готівку без чека і не платить податків.



Дослідження в Україні свідчить, що понад чверть (26,2%) обсягу "готівкової тіньової економіки" (це 5,3% ВВП або 190 млрд гривень) - це "слідча тіньова економіка", де ініціаторами розрахунку готівкою є обидві сторони - і продавець і покупець.



А решта (73,8%) загального обсягу української тіньової економіки (14,4% ВВП - 512 млрд гривень) - це "пасивна тіньова економіка", ініціатором якої є продавець.

Стимулювання безготівкових електронних розрахунків може істотно зменшити саме рівень "пасивної тіньової економіки".



Як повідомляли Українські Новини, за даними Мінекономіки рівень тіньової економіки в 2018 році знизився на 1 п. п. до 32% і був найнижчим з 2009 року.